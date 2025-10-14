Obrero cayó desde un quinto piso en una obra: cómo es su estado de salud

Un trabajador de la construcción de 32 años resultó con lesiones graves tras caer desde el quinto piso de una obra en construcción, ubicada en la intersección de las calles Pinar y Entre Ríos, en el barrio Santa Genoveva de la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió pasadas las 10:30 de este martes, según informó el comisario Antonio Muñoz, de la Comisaría Primera, al programa Entretiempo de AM550 La Primera.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con el reporte policial, el obrero realizaba tareas de carpintería sobre una escalera apoyada en una madera que cubría el hueco del ascensor. En ese momento, la estructura cedió, provocando que el trabajador cayera desde unos 25 metros de altura hasta el subsuelo.

Las maderas ubicadas en el interior del hueco amortiguaron parcialmente la caída, lo que permitió que fuera rescatado consciente y con vida.

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió al lugar y trasladó al herido a la Clínica San Agustín, donde permanece internado en terapia intensiva.

El estado de salud del obrero

Fuentes médicas confirmaron que el trabajador presenta fracturas múltiples, traumatismos y lesiones severas en uno de sus brazos.

Si bien su estado es delicado, se encuentra fuera de riesgo vital, bajo observación y asistencia permanente.

Investigación judicial y medidas adoptadas

El Departamento de Bomberos y la Fiscalía de Delitos Contra las Personas, a cargo de la doctora Sola, iniciaron una investigación judicial para determinar si el obrero utilizaba elementos de seguridad en el momento del accidente o si existieron negligencias en las condiciones laborales.

Durante la mañana, la obra fue acordonada para peritajes y las tareas constructivas se suspendieron temporalmente.

Concluidas las diligencias, se habilitó nuevamente la actividad, aunque el municipio deberá evaluar si la obra continúa en funcionamiento.

