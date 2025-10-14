¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 14 de Octubre, Neuquén, Argentina
Imparable

España mantiene su paso firme hacia el Mundial 2026 con una goleada

La Roja iguala su mejor racha histórica de 29 partidos sin perder y se acerca a la clasificación directa tras vencer 4-0 a Bulgaria

Por Marcelo Figueroa
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 19:42
La selección española continúa su marcha imparable en las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. Este martes, en el estadio José Zorrilla de Valladolid, La Roja goleó 4-0 a Bulgaria, extendiendo su racha invicta a 29 partidos oficiales, igualando el récord histórico logrado por la generación dorada dirigida por Vicente del Bosque.

El centrocampista Mikel Merino fue la gran figura del encuentro, anotando dos goles de cabeza en los minutos 35 y 56. El tercer tanto llegó por un gol en contra de Atanas Chernev en el minuto 79, y Mikel Oyarzabal cerró la cuenta con un penalti en tiempo de descuento.

A pesar de las ausencias de jugadores clave como Lamine Yamal, Rodri y Nico Williams, España dominó el partido con una posesión de 88% y limitó a Bulgaria a no realizar ningún remate a puerta. Pedri también destacó con una actuación sobresaliente en el mediocampo, completando 101 pases antes de ser sustituido entre aplausos.

Con este resultado, España lidera el Grupo E con 12 puntos de 12 posibles, con 15 goles a favor y ninguno en contra. La clasificación directa al Mundial está al alcance, y una victoria en su próximo partido podría sellar su boleto.

