Martes 14 de Octubre, Neuquén, Argentina
Azurra en alza

Italia respira en las Eliminatorias gracias al doblete de Retegui

El argentino se convirtió en la gran figura del triunfo italiano. El surgido en Boca marcó los dos primeros goles y dejó a la Azurra más cerca de la clasificación al Mundial, torneo que no juega desde el 2014.

Por Marcelo Figueroa
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 19:14
Italia consiguió un triunfo vital ante Israel este martes en el Estadio Friuli de Údine, gracias a la figura excluyente de Mateo Retegui, quien marcó un doblete que destrabó y sentenció el encuentro. Con este 3-0, la Azurra respira en el Grupo I, donde aún pelea palmo a palmo con Noruega por un lugar directo en el Mundial 2026.

El primer tanto llegó justo antes del final del primer tiempo, tras una disputa dentro del área con Matan Baltaxa que terminó en penal. Retegui no perdonó y, con un remate potente al lado izquierdo del arquero israelí, puso a Italia en ventaja y encendió la esperanza del equipo dirigido por Gennaro Gattuso.

Israel no se entregó y planteó un primer tiempo parejo, con Gianluigi Donnarumma salvando varias situaciones de peligro. Sin embargo, en la segunda mitad, Retegui volvió a aparecer cuando más lo necesitaba la selección italiana. A los 73 minutos, presionó alto, recuperó la pelota, avanzó unos metros y definió con un disparo cruzado que se clavó en el ángulo, uno de los goles más espectaculares de su carrera.

El cierre llegó en tiempo de descuento, cuando Gianluca Mancini aprovechó un córner desde la derecha y selló la goleada para Italia, que ahora mira de cerca a Noruega en la lucha por la clasificación directa.

