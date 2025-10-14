Manifestaciones saludables: la importancia de reconocerlas para cambiar nuestro presente

En tiempos donde el foco suele estar puesto en el malestar y la autoexigencia, surge una mirada transformadora: aprender a identificar las pequeñas señales de bienestar emocional que ya habitan en nuestra vida cotidiana. Reconocerlas no solo fortalece nuestro presente, sino que también nos impulsa hacia un cambio más consciente y positivo.

Susana Ruggiero, especialista en bienestar emocional y desarrollo personal, fue entrevistada en el programa “La noche cae, la radio se enciende”, que se emite por AM550, donde habló sobre un enfoque positivo y necesario en tiempos de alta exigencia mental y emocional: el reconocimiento de las manifestaciones saludables en nuestras vidas.

Entre las manifestaciones saludables mencionadas por la especialista se encuentran la capacidad de poner límites sin culpa, el hábito de descansar adecuadamente, la capacidad de decir “no” sin justificarse, mantener vínculos genuinos, o simplemente sentirse en paz en momentos de silencio. Ruggiero destacó que hacer consciente estas señales permite “tomar dimensión de que ya estamos transitando caminos de transformación” y que no siempre el cambio requiere grandes sacudones: “Muchas veces creemos que el cambio personal llega con una crisis o una decisión drástica. Pero a veces empieza con algo tan simple como dejar de postergarse o animarse a pedir ayuda”.

Durante la entrevista, Ruggiero invitó a los oyentes de la radio a poner el foco en aquellos aspectos que, aunque puedan parecer pequeños o cotidianos, constituyen señales valiosas de equilibrio, bienestar y crecimiento personal.