Nuevo golpe al fútbol argentino: un hincha de Platense murió en pleno partido

Un nuevo episodio de dolor sacude al fútbol argentino. Un hincha de Platense falleció este lunes mientras se disputaba el partido ante Deportivo Riestra, correspondiente al Torneo Clausura.

El hecho ocurrió en el Estadio Ciudad de Vicente López, específicamente en la tribuna Roberto Goyeneche, alrededor de las 19.37, cuando Osvaldo David Muñoz, simpatizante del club calamar, se descompensó en pleno encuentro.

El protocolo de emergencia se activó de inmediato y el personal médico ingresó a la tribuna apenas dos minutos después para asistir al hincha. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Vicente López a las 19.41. A pesar de los esfuerzos y maniobras de reanimación, Muñoz falleció en el centro de salud.

Platense difundió un comunicado oficial expresando sus condolencias a la familia, amigos y allegados, y resaltó el profundo dolor que atraviesa la comunidad calamar tras la pérdida. Además, informó que cuenta con registros fílmicos de lo sucedido, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su análisis.

El club no brindó detalles sobre las causas de la descompensación ni sobre el avance de las actuaciones posteriores. Sin embargo, el fallecimiento de Muñoz generó consternación inmediata entre los hinchas, que manifestaron su dolor tanto en redes sociales como en las inmediaciones del estadio.

Este lamentable suceso suma otra página de tristeza en el fútbol argentino, recordando la vulnerabilidad de los espectadores y la importancia de los protocolos de emergencia en los estadios.