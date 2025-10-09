Lleno de bajas, Gallardo busca armar un River “emparchado” contra Sarmiento

Marcelo Gallardo encara una tarea complicada: armar el equipo de River para enfrentar a Sarmiento el próximo domingo en el Monumental. Con seis futbolistas convocados a sus selecciones sudamericanas, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza; más la baja del suspendido Juan Portillo y algunas lesiones recientes, el técnico deberá rearmar un once “emparchado”, según sus propias palabras en conferencia de prensa.

El panorama se complica aún más considerando que el Millonario necesita puntos vitales para mantenerse en los puestos altos de la tabla anual y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, luego de haber quedado tercero tras la derrota frente a Rosario Central. En el Torneo Clausura, River se ubica cuarto, pero con poca distancia respecto a sus perseguidores, lo que aumenta la presión sobre el equipo.

Entre las buenas noticias, el Tribunal de Disciplina le bajó una fecha a Maximiliano Salas, quien estará disponible para el domingo y podría regresar como titular. Otro jugador clave que podría volver al once es Enzo Pérez, el capitán, cuya experiencia y jerarquía toman valor en medio de tantas bajas. Si no llega en condiciones, Agustín de la Cuesta asumiría el puesto en el mediocampo central.

Sebastián Driussi también es un caso a seguir de cerca: el delantero aún no tiene el alta definitiva tras un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, pero podría ser convocado tras casi tres semanas de trabajos diferenciados y cinco partidos ausente.

Con tantas ausencias, Gallardo deberá apostar a jugadores que vienen con poco rodaje pero que ya conocen la camiseta: Paulo Díaz, Milton Casco y Santiago Lencina podrían ser titulares, sumándose a un equipo que buscará mantener la identidad millonaria pese a las dificultades.

Posible once de River contra Sarmiento:

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina; Ignacio Fernández; Facundo Colidio; Miguel Borja o Maximiliano Salas.