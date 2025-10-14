Tras la reunión Milei-Trump, Cristina Kirchner lanzó advertencia a los argentinos

La expresidenta Cristina Kirchner se manifestó este martes tras la reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, en la que el mandatario estadounidense condicionó su apoyo al resultado de las elecciones del 26 de octubre. Trump advirtió que “si Milei pierde, no seremos generosos con la Argentina”, frase que Kirchner replicó con un mensaje contundente en sus redes sociales: “Argentinos, ya saben qué hacer”.

En su publicación, la titular del PJ recordó la declaración de Trump a Milei: “Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”, y apuntó directamente a la gestión del actual mandatario, en línea con la estrategia de la oposición de cuestionar al Gobierno de cara a los comicios.

No es la primera vez que la expresidenta se pronuncia sobre el desempeño de Milei. En semanas recientes, criticó la situación económica y la intervención del Banco Central, ironizando sobre el supuesto fracaso de su plan económico con juegos de siglas como “NMAP” (Nada Marcha de Acuerdo al Plan) y “LRA” (La Recesión Avanza), aludiendo a la caída del consumo y al cierre de comercios y fábricas.

Kirchner también cuestionó la relación de Milei con José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Buenos Aires, señalando presuntos vínculos con el narcotráfico y acusando a los referentes de la coalición de mantener un doble discurso entre lo mediático y lo político.

La expresidenta, junto con el gobernador Axel Kicillof, se consolidan como las principales voces del peronismo contra Milei, reforzando la estrategia de la oposición a pocos días de la votación nacional.