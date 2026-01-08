El mercado del fútbol volvió a romper sus propios límites. Con el inicio de la temporada 2026, el Observatorio de Fútbol CIES actualizó el ranking de los futbolistas más valiosos del mundo y dejó números que parecen de ciencia ficción. Jóvenes con proyección estelar, clubes dominantes y un dato que sobresale por encima del resto: el nuevo líder del mercado vale más de 400 millones de dólares.

Lamine Yamal encabeza la lista con una tasación de 401,31 millones de dólares, una cifra inédita para un jugador de su edad. El juvenil del Barcelona no solo lidera el ranking global, sino que además dejó muy atrás a figuras consolidadas como Erling Haaland y Kylian Mbappé. Para el CIES, su impacto deportivo, su edad, la continuidad en la elite y su proyección comercial lo convierten en un activo sin precedentes.

El informe, publicado en enero de 2026, confirma la hegemonía de los grandes clubes europeos. Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City y Bayern Múnich concentran a los futbolistas mejor valuados del planeta. En ese contexto, aparecen nombres que ya son realidad y otros que empiezan a dejar de ser promesas para convertirse en piezas centrales de sus equipos.

Entre los datos más llamativos figura la ausencia de Ousmane Dembélé en el top 100, pese a haber sido Balón de Oro y campeón de la Champions League con el PSG. El informe explica su caída en la valuación por factores estructurales: historial de lesiones, edad y una curva de rendimiento irregular durante la última temporada.

Más allá de las cifras récord, el ranking vuelve a dejar en claro hacia dónde apunta el fútbol moderno: el valor de mercado ya no depende solo del presente inmediato, sino de la edad, la proyección a mediano plazo, la regularidad y el impacto global fuera de la cancha.

En ese escenario, Argentina mantiene una presencia fuerte y sostenida. Julián Álvarez aparece como el argentino mejor valuado del mundo, seguido por Lautaro Martínez y Enzo Fernández, mientras que una nueva generación empieza a ganar terreno. El caso de Franco Mastantuono, ya instalado entre los 35 futbolistas más caros del planeta, confirma que el recambio también cotiza alto.

Los 10 jugadores más caros del mundo

Lamine Yamal (Barcelona) – 401,31 millones de dólares Erling Haaland (Manchester City) – 298,37 millones de dólares Kylian Mbappé (Real Madrid) – 235,23 millones de dólares Jude Bellingham (Real Madrid) – 179,08 millones de dólares Michael Olise (Bayern Múnich) – 160,10 millones de dólares Florian Wirtz (Liverpool) – 158,76 millones de dólares Désiré Doué (PSG) – 157,34 millones de dólares João Neves (PSG) – 152,78 millones de dólares Arda Güler (Real Madrid) – 152,43 millones de dólares Pedri González (Barcelona) – 152,05 millones de dólares

Los argentinos mejor valuados del ranking

11. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) – 149,04 millones de dólares

19. Lautaro Martínez (Inter) – 128,22 millones de dólares

21. Enzo Fernández (Chelsea) – 121,40 millones de dólares

31. Franco Mastantuono (Real Madrid) – 110,22 millones de dólares

54. Alejandro Garnacho (Chelsea) – 95,84 millones de dólares

67. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) – 86,84 millones de dólares