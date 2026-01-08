Lo que dejó el retorno de los conciertos en los jardines del Messidor de Villa la Angostura

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves habló con el programa Verano de Primera que se emite por AM550 e hizo un balance de lo que fue el retorno de los conciertos en los jardines del Messidor, en la localidad de Villa la Angostura. También se refirió acerca de cómo viene la temporada de verano en el territorio.

“Estamos muy contentos porque después de mucho tiempo se volvió a abrir el Messidor a la comunidad, era una deuda pendiente y algo que se pedía. Logramos hacerlo en conjunto entre el Gobierno y el Banco Provincia, porque quienes actuaron ayer son músicos de la sinfónica, un cuarteto de cuerdas y un quinteto de vientos que sonaban hermoso en un entorno natural. Fue algo muy relajado, había gente con reposeras y chicos jugando al fútbol. Un evento familiar no solamente para los turistas, había más de 1.000 personas y nos sorprendió gratamente, con muchos residentes. Destaco a los músicos que tenemos, nos acompañó en lo económico la empresa Phoenix, la cual opera en Vaca Muerta y respaldó esta iniciativa. Es importante que la comunidad sienta que el Messidor nos pertenece a todos, y seguiremos replicándolo en el mes de febrero con otro evento de estas características”, expresó la ministra en primer lugar.

Con respecto al acompañamiento de los privados, las funcionaria subrayó: “Sabemos que vendrán empresas y para nosotros es un placer, imaginense que mover 60 músicos con sus instrumentos requiere toda una logística y es costoso. Sin dudas habrá otras compañías que nos acompañen. Vamos a variar en cuanto al contenido musical, hay una banda muy conocida que estamos pensando para un segundo evento. Cuando se generan estos atractivos salen muy bien y ayudan a que se siga desarrollando el turismo en esta localidad y en otras de la región del norte”.

Acerca de la temporada de verano, Esteves manifestó: “El nivel de ocupación que tenemos es muy bueno, el Sur no ha bajado del 80/85%, muy conformes con el inicio de esta temporada. Siempre pidiendo responsabilidad a quienes transitan las rutas, diciendo que estamos en una provincia en obras donde deben respetarse las indicaciones de Vialidad, y también la prohibición de hacer fuegos porque estamos en medio de una Emergencia Ígnea”.

“Neuquén no es solamente algunos destinos turísticos, sino que tiene lugares variados. No buscan lo mismo quienes vienen al Sur o los que van al Norte. Tenemos una diversidad de ofertas muy importante. Las Fiestas Populares juegan su papel, las cuales cuidan a las tradiciones y generan un dinamismo económico. Esto viene a reparar un poco la temporada de invierno donde hubo escasez de nieve y los prestadores de servicios la pasaron mal”, agregó en el mismo sentido.

Finalmente, Leticia Esteves anunció que la semana que viene se dará a conocer que habrá líneas de crédito en conjunto con el Banco Provincia del Neuquén (BPN).



