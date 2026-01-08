Durante el verano 2026, el Ministerio de Educación de Neuquén implementa diferentes programas pedagógicos para estudiantes del Nivel Secundario, abarcando tanto a quienes ya cursan como a ingresantes. Las actividades incluyen el Taller de Técnicas de Estudio, el Recreo Educativo de Verano y las Tutorías de Verano 2026, todas orientadas a consolidar saberes y acompañar el proceso educativo.

El Taller de Técnicas de Estudio está destinado a estudiantes que ya cursan la secundaria, con un formato virtual y herramientas que fomentan la autonomía, la planificación personal y el sentido de responsabilidad escolar. Estas capacidades son fundamentales para dar continuidad a los estudios superiores y facilitar la inserción al mundo del trabajo.

Las actividades del taller se extenderán entre el 27 de enero y el 27 de febrero, con una carga de seis horas semanales y propuestas horarias para turno mañana y tarde. El formulario de inscripción ya se encuentra disponible en línea, lo que permite una accesibilidad inmediata para quienes deseen participar.

Desde el área de Políticas Socioeducativas y Equidad se aclaró que este espacio será de asistencia obligatoria para estudiantes que integran el programa de Becas Gregorio Álvarez, articulando así el acompañamiento económico con el impulso al rendimiento académico.

Por otro lado, el Recreo Educativo de Verano está dirigido a ingresantes a primer año y ya completó su cupo. Este espacio busca reforzar contenidos en Prácticas del Lenguaje, Matemática y Arte, y se desarrollará en distintas escuelas de la provincia entre el 2 y el 23 de febrero, de lunes a viernes.

A su vez, ya están en funcionamiento las Tutorías de Verano 2026 para estudiantes de escuelas técnicas, con un total de 68 aulas virtuales que alcanzan a 2.019 estudiantes de cuarto a sexto año. Esta propuesta, vigente hasta el 15 de febrero, apunta a brindar apoyo para acreditar espacios curriculares pendientes y garantizar la continuidad educativa.