Una investigación de la Policía de Neuquén dejó al descubierto una modalidad que genera miedo, bronca y rechazo social. Una red dedicada a la extorsión virtual fue desbaratada tras una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Neuquén, en el marco de una causa que se inició por amenazas enviadas por WhatsApp y en la que exigían dinero bajo la advertencia de difundir información o cuestiones personales.

Los procedimientos se concretaron durante la mañana y marcaron un punto de inflexión en una causa sensible, que expone cómo operan este tipo de delitos y el impacto real que tienen sobre las víctimas.

Amenazas directas y transferencias forzadas

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en noviembre del año pasado. La víctima comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de mensajería instantánea, en los que se le exigía el envío de dinero. La presión estaba acompañada por la amenaza concreta de difundir datos personales si no cumplía con lo pedido.

Esa situación derivó en la realización de varias transferencias bancarias, con un perjuicio económico significativo. A partir de ese momento, se activó una pesquisa que permitió reconstruir el circuito utilizado para cometer la extorsión.

Allanamientos y resultados clave

Tras tareas de análisis y seguimiento, el personal del Departamento Delitos Económicos logró identificar a los presuntos responsables y los domicilios vinculados a la maniobra. Con esos elementos, se solicitaron órdenes judiciales que fueron ejecutadas en dos allanamientos simultáneos.

En uno de los domicilios se produjo la detención de una persona mayor de edad. Allí secuestraron una importante cantidad de chips de telefonía, tarjetas bancarias, teléfonos celulares, un router, comprobantes de operaciones virtuales y dinero en efectivo, todos elementos de interés directo para la causa.

En el segundo procedimiento identificaron a otra persona presuntamente involucrada. En ese lugar incautaron dispositivos de comunicación, chips de distintas compañías, tarjetas bancarias y documentación personal perteneciente a terceros.

Cómo funcionaba la maniobra

De acuerdo con lo establecido en la investigación, el esquema comenzaba con la captación de contactos a través de anuncios publicados en páginas web y redes sociales. A partir de ese primer contacto, se enviaban mensajes extorsivos exigiendo transferencias de dinero a cuentas bancarias y billeteras virtuales.

El uso masivo de chips, líneas y dispositivos permitía a los involucrados cambiar de número con facilidad y sostener la presión sobre las víctimas, dificultando la identificación inmediata.

Alerta y recomendaciones

Desde la Policía del Neuquén remarcaron la importancia de no responder mensajes intimidatorios, no realizar transferencias ante amenazas y evitar compartir información personal con desconocidos. Ante cualquier situación sospechosa, la recomendación es cortar la comunicación y realizar la denuncia correspondiente para recibir asesoramiento y asistencia.

El avance de esta causa deja en evidencia una modalidad delictiva que se aprovecha del miedo y la exposición digital, y refuerza la necesidad de denunciar para frenar este tipo de prácticas.