Un terrible choque se registró esta mañana en la Autovía Norte, cuando un Volkswagen Fox chocó por alcance a un camión que circulaba en su mismo carril, en el tramo que une Plottier con Neuquén Capital, en el kilómetro 19.

Como resultado el conductor del auto sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado de urgencia al hospital, junto con el SIEN. Según las primeras informaciones, la víctima quedó debajo del camión por el impacto.

De acuerdo con las primeras pericias y las imágenes relevadas en el lugar, el auto circulaba a alta velocidad y terminó colisionando contra la parte trasera de un camión rojo, que no llevaba acoplado y avanzaba en el mismo sentido. De esta forma el auto quedó incrustado en el camión.

Tras el aviso al sistema de emergencias, una ambulancia del SIEN llegó al lugar. El chofer del automóvil, de 26 años, único ocupante del rodado, fue asistido y, debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato al Hospital Castro Rendón para una mejor evaluación médica.

El impacto fue de tal magnitud que el auto de color gris oscuro resultó con importantes daños materiales. La trompa quedó completamente destruida, con chapas abolladas y parabrisas rotos. Por otro lado, el camión tuvo daños menores en la parte trasera. Su chofer, oriundo de Allen, se encontraba en buen estado.

Por la importancia de la arteria y el gran tránsito que suele haber en esa franja horaria, hubo demoras temporales en la ruta mientras trabajaban las autoridades para asistir al herido y retirar los rodados de la vía.

A partir de esto se recuerda la importancia de respetar las distancias de seguridad y las velocidades permitidas, sobre todo en esta época de vacaciones y verano que hay más tránsito y conductores en las rutas, dirigiéndose a destinos turísticos.

El joven conductor del auto tendría lesiones en el rostro, traumatismos varios y heridas, según indicó el jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla.