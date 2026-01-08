Griselda Siciliani se refirió públicamente a los rumores de infidelidad de su pareja, Luciano Castro, con la actriz danesa Sarah Borrell, a quien conoció en Madrid en octubre de 2025. En diálogo con La mañana con Moria (eltrece), la actriz explicó cómo reaccionó al escuchar un audio que su novio le envió a la joven de 28 años.

“¿Me hubiese gustado no escuchar ese audio? No sé, me pareció hasta gracioso“, comentó Siciliani entre risas. Además, calificó el mensaje como un “nivel de meme” debido al acento español con el que Luciano hablaba en la grabación.

La actriz admitió que ahora no puede evitar repetir la frase que su pareja le decía a Sarah en el audio: “Buen día guapa”. “¡No puedo parar de decir ‘Buen día, guapa’! Estoy obsesionada“, confesó durante una conexión en vivo desde Mar del Plata con Moria Casán.

Respecto a cómo se enteró de la situación, Griselda contó que fue a través de una noticia viral en redes sociales que mencionaba la filtración del audio. Ante la consulta directa a Luciano, él confirmó la veracidad del mensaje. “Le dije: ‘Uy no, ¡boludo! Esto va a ser un quilombo’“, recordó Siciliani.

Los dichos de Siciliani sobre la salud de la pareja

A pesar de la polémica, la actriz aclaró que esta situación no afectó la relación, aunque enfatizó que hubiera sido distinto si se hubiera enterado por él y no por terceros. “Si él me cuenta una intimidad suya, lo mato. Me muero. Pero cuando la intimidad se vuelve pública, hay que atajar y pensar qué me pasa con lo público”, expresó.

Asimismo, destacó que no mantienen una relación abierta ni poliamorosa y que la infidelidad no forma parte de su acuerdo de pareja. “No tenemos una pareja abierta ni poliamorosa. No sé ni siquiera lo que es eso”, aclaró.

Por su parte, Sarah Borrell relató en Puro Show (eltrece) cómo conoció a Luciano Castro. La actriz y bailarina danesa explicó que se encontraron en un restaurante donde ella trabajaba como camarera. “Fue un día al brunch, charlamos. Después volvió a la semana y se sentó afuera, pidió su jugo verde y hablamos un poquito”, recordó.

Sarah aseguró que notó el interés del actor desde el primer momento: “Él me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más”. Contó que intercambiaron preguntas sobre su origen y profesión, y que el primer beso fue dado por Luciano.

Griselda Siciliani habló sobre el audio de Luciano Castro con actriz danesa

Sobre la falta de intercambio de redes sociales, la joven admitió que le sorprendió que él no le pidiera su Instagram, algo usual en su generación. “Pensé que sería igual que con todo el mundo”, explicó, señalando que no estaba tan involucrada en ese aspecto.

Finalmente, Sarah mencionó que Luciano la invitó a ver una obra teatral en la que participaba, aunque no pudo asistir. También aclaró que inicialmente no tenía interés romántico y que su motivación principal era conocer gente del medio artístico.