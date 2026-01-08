La despedida de Luis Advíncula resonó con fuerza en Boca Juniors luego de que el lateral peruano decidiera rescindir su contrato tras cuatro años y medio en el club. Su carrera continuará en Alianza Lima, donde regresará tras su paso por Argentina.

Advíncula dejó una marca imborrable en el Xeneize, no solo por su rendimiento en la cancha, que incluyó goles memorables de zurda durante la Copa Libertadores 2023, sino también por el vínculo creado con sus compañeros y el cuerpo técnico. A pesar de haber tenido altibajos y perder protagonismo en el equipo, su huella fue valorada profundamente dentro del plantel.

Los saludos y mensajes de afecto hacia el peruano llegaron desde diversos sectores del club, incluyendo al fotógrafo oficial, el cuerpo médico y jugadores tanto actuales como aquellos que estuvieron a préstamo o ya no forman parte del equipo. Entre ellos, sobresalió la despedida de Leandro Paredes, capitán y referente del plantel, quien publicó una imagen abrazando a Advíncula con el mensaje: "Luis, te deseo lo mejor en todo lo que viene, loco", acompañado de corazones azul y oro.

Además, otros futbolistas como Lucas Blondel, Nicolás Figal, Agustín Martegani, Brian Aguirre y Exequiel Zeballos compartieron sus mensajes de despedida. Frank Fabra, reciente exjugador del club, también se sumó a los saludos, al igual que Jabes Saralegui, quien destacó el largo vínculo con Advíncula desde su llegada en 2021: "Muchas gracias por todo, dupla. Te deseo lo mejor siempre", junto a un corazón y un video emotivo.

Un mensaje especialmente significativo fue el intercambio entre Advíncula y Exequiel Zeballos. El "Changuito" le escribió: "Gracias por tanto, Lucho, de mi corazón. Te deseo lo mejor, hoy y siempre. TKM", a lo que Advíncula respondió con un escueto pero sentido "Mi niño", acompañado de un emoji llorando.

Este vínculo se fortaleció durante momentos difíciles, como cuando Zeballos sufrió una grave lesión y recibió el apoyo del peruano, quien le había expresado: "Volverás más fuerte que nunca, mi niño lindo. Te quiero mucho".

Con esta muestra de afecto y el cierre de un ciclo que incluyó la conquista de cuatro títulos, Luis Advíncula emprende su regreso a Perú por razones personales, dejando una huella que trasciende lo deportivo en Boca Juniors.