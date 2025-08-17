San Telmo venció a Colón y All Boys, Gimnasia y Patronato sumaron de a tres

San Telmo se impuso 1-0 a Colón en la Isla Maciel gracias a un gol de cabeza de Sebastián Cocimano, profundizando la crisis del Sabalero, que perdió su cuarto partido consecutivo y sigue en zona baja de la tabla.

All Boys logró una victoria clave como visitante frente a Güemes por 2-1, con goles de Juan Pablo Passaglia y Tobías Bovone. Patronato también sumó de a tres tras vencer 1-0 a Arsenal de Sarandí con un tanto de Valentín Pereyra. Gimnasia de Jujuy se impuso 2-0 a Chaco For Ever con goles de Gustavo Fernández y Francisco Molina, mientras que Estudiantes de Río Cuarto ganó 1-0 a Estudiantes Caseros con un gol de Brian Orosco.

En otros partidos destacados, Tristán Suárez y Deportivo Madryn empataron 2-2, San Miguel derrotó 1-0 a Racing de Córdoba, y Chacarita y Temperley igualaron sin goles.

Con estos resultados, los equipos punteros siguen marcando la pauta en la lucha por el ascenso, mientras que otros como San Telmo buscan acomodarse en la tabla y Colón continúa en crisis.