Una de las leyendas de la Selección Argentina dio su propio "ranking" de los jugadores más importantes de la albiceleste. Ángel Di María eligió su top 5 de grandes referentes de la historia y sorprendió con uno de los nombres. Fideo, campeón del mundo, bicampeón de América y medallista olímpico, se animó a participar en un debate clásico entre los hinchas y sorprendió mencionando a Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros en el proceso comandado por Lionel Scaloni.

Al comienzo, Di María no dudó al mencionar a los tres primeros del ranking: “Messi, Maradona y Kempes”, afirmó en la entrevista con La Nación, seleccionando a las tres figuras indiscutibles para él. Ya en el top 5, Angelito dio la sorpresa y optó por dos figuras en distintos momentos del seleccionado. “Creo que Passarella sería uno de ellos”, señaló sobre el cuarto lugar, y para cerrar su lista agregó: “¿Puedo meter gente de la actual generación? Creo que Rodri (De Paul) fue una pieza fundamental para todo el proyecto de la selección. No sólo es el ‘motorcito’ en la cancha, sino también afuera", expresó, dándole a De Paul un lugar incluso más preponderante que el suyo.

La ausencia de su propio nombre en la lista no pasó desapercibida y fue consultado sobre la opinión de los hinchas que lo consideran entre los cinco mejores. Con humildad, Di María respondió: “Es una pregunta para la gente, jaja. Haber logrado todo lo que logré, y estar viviendo lo que estoy viviendo hoy, es mi premio”. Y agregó: “Ya estoy lleno, me hace muy feliz. La gente me puede poner entre los 3, entre los 5, entre los 10 o donde quiera, que mientras yo siga teniendo su cariño, el puesto me da exactamente igual”.

En su paso por la albiceleste, el rosarino disputó 145 partidos, anotó 31 goles y entregó 30 asistencias. Más allá de su retiro de la Selección, la ilusión de Di María perdura para el futuro del equipo nacional, con el que sigue muy conectado: “Ahora que estoy de este lado, realmente veo lo mismo que ve la gente, y entonces me entusiasmo todavía más para el Mundial que viene”, dijo, en referencia al Mundial 2026.