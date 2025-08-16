Sobre el final del partido, Riestra le empató el partido a Rosario Central en el Gigante de Arroyito 1 a 1 y privó al equipo de Ángel DI María de llegar a lo más alto de la zona B que tiene como líderes a River y San Lorenzo cuando resta completarse la 5ª fecha del Clausura 2025.

Un penal ejecutado por Jonathan Herrera a los 44 del complemento apagó la fiesta en media ciudad de Rosario.

Hasta ese momento, la Academia sumaba tres puntos muy importantes por el gol de Alejo Véliz a los 9 minutos del primer tiempo, su primera desde la vuelta al club desde Inglaterra.

La igualdad no fue la única mala noticia para el dueño de casa, es que a los 36 minutos del primer tiempo, el marcador central Juan Giménez se lesionó gravemente y dejó impactados hasta sus propios compañeros. Restan los estudios médicos, pero dejó la sensación de haber sido algo en el tendón de Aquiles al momento de ir a buscar una pelota corriendo hacia su propio arco, en plana tarea defensiva.

El dolor del futbolista era tan fuerte que su propio compañero, Carlos Quintana, lo abrazó fuerte mientras lloraba tendido en el suelo del campo de juego.