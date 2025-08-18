El Z1 vivió una gran noche de boxeo con campeones provinciales

La Federación Neuquina de Boxeo organizó este fin de semana en el SAF del Z1 una gran velada de carácter Amateur, donde los principales créditos zonales se hicieron presentes.

Mientras Raúl Panguilef se presentaba en la Federación Argentina por el título superligero, en Neuquén se realizada la gran velada de boxeo amateur fiscalizada y organizada por la Federación provincial, que venía semana pasada de una gran noche en Furiabox, y que apunta ahora al 18 de octubre para la velada aniversario de Puños para la Vida, reconocida escuela de boxeo de Picún Leufú.

En la noche en el Gigante del Oeste, el fondo de la noche tuvo en juego el cinturón neuquino, donde Josué Rosales de Junín de los Andes logró quedarse con el título provincial en categoría hasta los 81kg. El púgil derrotó a Agustín Medina de la escuela Legionario de San Martín de los Andes en un combate a tres rounds, donde la corona quedó por puntos para el boxeador de Finta Box.

gran noche de boxeo organizada por la Federación Neuquina

Por otro lado, se disputó la final del Campeonato Provincial, que puso en juego el título en hasta los 69kg. El oriundo de Gimnasio La Fortaleza de Plottier, Franco Sepúlveda, superó por puntos al capitalino Joaquín Gómez.

También por la final del Provincial hasta los 75kg, Antonio Yahir de Plottier derrotó en las tarjetas a Víctor Piña de la Asociación Patagónica de Boxeo.

Para la Federación Neuquina siguen los objetivos para el cierre del año, en primer turno tendrá el 5 de Septiembre la gran presentación de Germán Tapia, boxeador de Picún Leufú que peleará por el título argentino Supermediano ante David Benítez.