No pudo ser, el neuquino Panguilef se quedó sin el título Argentino

Sin atenuantes, Silio Vilte se quedó con el título Argentino de Boxeo en categoría Superligeros, superando por nocaut en el segundo asalto al boxeador neuquino Raúl Panguilef en la Federación Argentina de Boxeo. El “Carnicero” no tuvo respuestas ante el potente ataque del boxeador salteño.

La ilusión era grande para uno de los créditos que había tomado impulso en los últimos años dentro del plano local, pero que poco pudo hacer a la hora de buscar el tan ansiado título Argentino. Ya desde el primer minuto, Vilte mostró más recursos a la hora de atacar, y se desenvolvió con naturalidad, conectando impactos que quebraron rápidamente la resistencia del boxeador de Uppercross.

En el primer asalto, Panguilef recibió el primer conteo, luego de una serie de golpes que lo dejaron aturdido, y en el segundo, el boxeador salteño lo salió a liquidar, y tras vencer la resistencia y el poco movimiento del neuquino, conectó un derechazo en la sien que terminó con “Pangui” con rodilla en la lona, y pelea terminada por el juez, decretando el KO2.

Con el sólido triunfo, Silio Vilte, de 22 años, se quedó con el título Argentino Superligero que entrega la Confederación Argentina de Box, más una racha invicta de 13 triunfos (9 por KO) sin empates y derrotas. Por el lado de Panguilef, el récord quedó en 13 triunfos, tres derrotas, la primera por KO, y dos empates.