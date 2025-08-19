Tras su gran actuación en Asunción, hoy Agostina Hein se consagró campeona en el Mundial Juvenil de Rumania y sigue dando qué hablar en el mundo de la natación. La oriunda de campana ganó la prueba de 400 metros combinados e hizo al establecer un nuevo récord del campeonato, superó la marca de la cordobesa Georgina Bardach.

Con un tiempo de 4:34.34, Hein se rompió la marca que la ex nadadora argentina mantenía desde hace 21 años, con 4:37.51, tiempo que le valió el bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. La nadadora argentina dominó la mayor parte de la competencia, que consiste en 100 metros de cada estilo (pecho, espalda, mariposa y libre), y dejó atrás a la británica Amelie Smith (4:35.49) y a la japonesa Sasaki Shuna (4:38.94). La estadounidense Audrey Derivaux, que peleó con Hein durante los primeros 200 metros, terminó fuera del podio.

Tras finalizar la carrera, Hein no pudo contener la emoción: “Amo esta carrera. Necesito llorar…”, expresó tras sumar una nueva dorada a su repertorio. La competidora de 17 años mantuvo un ritmo firme especialmente en el estilo pecho, donde consolidó su liderazgo, y cerró la prueba con una fuerte brazada libre, ganando por más de un segundo y pulverizando así la histórica marca de Bardach, quien celebró el logro de la juvenil en sus redes sociales: “La 1″, la elogió la propia Bardach mediante una historia de Instagram a la que le agregó una foto de Hein tras conseguir su registro.

Agostina Hein batió el récord nacional de Georgina Bardach y sigue sumando medallas.

El camino de la oriunda de Campana comenzó a los 15 años, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, terminando quinta en las pruebas de 800 y 1500 metros. Además, logró un bronce en los 800 metros del Mundial juvenil de Israel 2023 y participó en la Copa del Mundo de mayores en Doha 2024, donde fue octava en la final de 400 metros libres y undécima en 1500 metros

Agostina Hein y un mes inolvidable

Recientemente, fue la gran figura argentina en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al colgarse ocho medallas, incluyendo tres de oro. Su debut fue el 10 de agosto, cuando ganó la final de 400 metros libres con un registro de 4:06.96, mejorando en siete segundos su récord panamericano juvenil. En la definición de los 400 metros combinados también impuso un nuevo récord panamericano con 4:47.90, y se coronó campeona en los 200 combinados con récord panamericano junior y argentino.

El recorrido de Hein en Otopeni, Rumania, continúa este miércoles, cuando dispute las eliminatorias de los 800 metros libre, en tanto que el viernes tendrá doble jornada con los 400 metros libre y 200 metros combinados, buscando avanzar a las finales. Por lo pronto, ya se colgó una nueva medalla dorada con récord nacional incluido.