“Hoy es un día para celebrar la libertad”, afirmó la senadora Patricia Bullrich luego de que se confirmara la liberación de los primeros presos políticos en Venezuela, un hecho que volvió a poner en el centro del debate internacional la situación de los derechos humanos en ese país.

A través de un mensaje público, Bullrich celebró las excarcelaciones pero fue clara al señalar que no alcanza con una liberación parcial. Según sostuvo, durante años el régimen venezolano mantuvo detenidos de manera arbitraria tanto a ciudadanos propios como a extranjeros, y remarcó que la libertad debe ser para todos, sin excepciones.

En su pronunciamiento, la senadora también apuntó contra sectores y organizaciones de derechos humanos que, a su entender, guardaron silencio o respaldaron al gobierno de Nicolás Maduro frente a las denuncias por persecución política y detenciones ilegales. Para Bullrich, esa actitud contribuyó a invisibilizar una situación que calificó como grave y sostenida en el tiempo.

Además, reafirmó su postura sobre el sistema político venezolano y fue contundente al definirlo como una dictadura, en la que existieron presos políticos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En ese marco, consideró que las liberaciones representan un avance, aunque insuficiente, en un escenario marcado por años de denuncias internacionales.

“El mundo hoy es un poco mejor”, expresó Bullrich, al valorar el impacto simbólico de las excarcelaciones, aunque insistió en que la verdadera celebración llegará recién cuando no quede ninguna persona detenida por razones políticas en Venezuela.