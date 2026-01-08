La victoria del Real Madrid por 2-1 ante el Atlético Madrid dejó una gran polémica por el intercambio entre Diego Simeone y Vinicius Júnior, que tuvieron un duelo aparte durante el partido en donde el DT argentino le "advirtió" sobre su posible futuro fuera del Merengue primero, y luego intentó marcarle que su propio público lo estaba silbando. Luego del partido, el que le recriminó públicamente la actitud fue Xabi Alonso, entrenador rival, pero el Cholo no recogió el guante y prefirió evadir la pregunta.

"Vini, te va a echar Florentino, acordate de lo que te digo", fue lo primero que Simeone le dijo al extremo brasileño, en un intento por intentar sacar del partido al futbolista de Real Madrid. Luego, cuando Vinicius fue reemplazado a diez minutos del final, nuevamente el Cholo lo cruzó,: "¿Escuchas que te silban?", reiteró señalando su oreja y al público. Esta vez, el jugador no se calló y fue contenido por Xabi Alonso, que luego le recriminó la actitud al argentino.

La chicana del técnico no pasó inadvertida y fue el propio Alonso quien apuntó contra el argentino."Escuché lo que el Cholo le dijo a Vini y no me gustó. No se puede hablar así, hay cosas que se pasan de la raya. No todo vale", opinó el español. Del otro lado de la vereda, Simeone intentó evadir el tema: "No tengo nada para comentar. Lo que pasa dentro del campo se queda ahí. No me acuerdo, tengo memoria complicada", expresó el entrenador argentino en la rueda de prensa cuando fue consultado por el tema.

Vini "devolvió" la cargada

Más tarde, el delantero del Real Madrid eligió las redes sociales para "contestar" la provocación de Simeone. "Has perdido otra eliminatoria", comentó el brasileño en un reel de Instagram, en referencia a una nueva victoria de la Casa Blanca contra el Colchonero. En las última semana se habló de una posible transferencia suya a Chelsea, sin embargo, por ahora eso no avanzó más allá de los rumores y Vini espera volver a brillar en la final de la Supercopa de España, el próximo domingo ante Barcelona.