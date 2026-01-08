Cristina Fernández de Kirchner relató el accidente fatal ocurrido frente a su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde un militante que participaba de las vigilias en su apoyo murió tras ser atropellado por un taxi.

A través de un extenso mensaje, la expresidenta reconstruyó cómo se desarrolló la dramática secuencia en la mañana frente al edificio de San José 1111. Contó que los ruidos de un frenazo, un fuerte impacto y los gritos irrumpieron de golpe en su casa, lo que la llevó a asomarse al balcón para ver qué estaba ocurriendo.

Desde allí observó un taxi detenido contra la persiana metálica de un bar y a un hombre que intentaba mover el vehículo con desesperación. Minutos después, la calle se llenó de patrulleros y personal de emergencia. Según relató, fue su hijo Máximo Kirchner quien bajó rápidamente a la vereda para pedir una ambulancia, mientras los vecinos y militantes seguían la escena con angustia.

La exmandataria confirmó que la persona que había quedado tendida e inmóvil sobre la vereda murió en el lugar. Más tarde supo que se trataba de Adrián Cherasco, un militante de 39 años, oriundo de Córdoba, que viajaba con frecuencia a la Ciudad de Buenos Aires para participar de las vigilias frente a su casa.

Cristina Kirchner contó que Cherasco había terminado recientemente el secundario y que, entre los militantes, lo llamaban “Córdoba”, un apodo que hacía referencia a su lugar de origen. En su mensaje, expresó su bronca y tristeza por la muerte del joven. “Me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte”, escribió, al intentar poner en palabras el impacto de la tragedia.

En el cierre, la expresidenta agradeció el acompañamiento del militante durante los últimos meses y le dedicó un mensaje de despedida, con palabras cargadas de afecto y reconocimiento. “Gracias por estos meses de vigilia y acompañamiento”, expresó, y manifestó su deseo de que pueda descansar en paz.