La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) trabaja de manera coordinada en el combate de cuatro incendios forestales activos en diferentes localidades y rutas provinciales, con el objetivo de proteger a las comunidades y al entorno natural.
-
R 20 – La Ramadita (zona cordillerana, al oeste)
En este sector se desplegó una cuadrilla terrestre y un medio aéreo, priorizando el ataque inicial y la contención del perímetro para evitar la propagación del fuego.
-
R 20 – Pampa Inda
El incendio se encuentra en combate, con personal operativo en el lugar realizando tareas de control y enfriamiento.
-
Relén
Una cuadrilla de Villa Pehuenia se dirige a la zona, con apoyo de una cuadrilla de Corfone que ya se encontraba trabajando en el área, reforzando el despliegue interinstitucional.
-
Cerro Trelel – Ñorquinco
Ante un posible foco ígneo, se envió personal para su verificación, a fin de confirmar la situación y actuar de manera preventiva.
Coordinación y prevención
Las autoridades señalaron que los equipos operativos continúan trabajando de forma sostenida para controlar la situación, con monitoreo permanente y coordinación entre organismos provinciales.
Recomendaciones a la población
-
Extremar precauciones en zonas rurales y cordilleranas.
-
Evitar actividades que puedan generar incendios (quemas, fogones, uso de fuego al aire libre).
-
Reportar humo o focos a los canales oficiales de emergencia.