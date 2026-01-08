La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) trabaja de manera coordinada en el combate de cuatro incendios forestales activos en diferentes localidades y rutas provinciales, con el objetivo de proteger a las comunidades y al entorno natural.

R 20 – La Ramadita (zona cordillerana, al oeste)

En este sector se desplegó una cuadrilla terrestre y un medio aéreo, priorizando el ataque inicial y la contención del perímetro para evitar la propagación del fuego.

R 20 – Pampa Inda

El incendio se encuentra en combate, con personal operativo en el lugar realizando tareas de control y enfriamiento.

Relén

Una cuadrilla de Villa Pehuenia se dirige a la zona, con apoyo de una cuadrilla de Corfone que ya se encontraba trabajando en el área, reforzando el despliegue interinstitucional.

Cerro Trelel – Ñorquinco

Ante un posible foco ígneo, se envió personal para su verificación, a fin de confirmar la situación y actuar de manera preventiva.

Coordinación y prevención

Las autoridades señalaron que los equipos operativos continúan trabajando de forma sostenida para controlar la situación, con monitoreo permanente y coordinación entre organismos provinciales.

Recomendaciones a la población