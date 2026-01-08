La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido, condenado por la Tragedia de Once, por lo que el exministro de Planificación Federal continuará detenido en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta contra el Estado.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, que desestimó el planteo presentado por la defensa del exfuncionario, basado en su edad —tiene 76 años— y en distintos problemas de salud. Los jueces señalaron que superar los 70 años no habilita automáticamente el acceso a la prisión domiciliaria y que ese beneficio solo puede concederse cuando la detención implica un riesgo concreto para la vida del condenado.

En el fallo, los magistrados explicaron que los informes médicos oficiales indicaron que el estado de salud de De Vido se encuentra controlado y compensado, según las evaluaciones realizadas a fines de 2025. Los peritos recomendaron continuar con la medicación habitual y mantener controles médicos periódicos, condiciones que, de acuerdo con el tribunal, pueden cumplirse dentro del establecimiento penitenciario.

La resolución también incluyó un llamado de atención al Servicio Penitenciario Federal para que garantice de manera estricta los tratamientos y controles médicos indicados, especialmente en lo referido a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas.

Los jueces remarcaron además que el penal de Ezeiza cuenta con atención médica permanente y con la cercanía del Hospital Penitenciario Central, lo que permite una rápida derivación ante cualquier urgencia. En contraposición, destacaron que el lugar propuesto por la defensa para cumplir la prisión domiciliaria se encuentra alejado de centros de salud, lo que, según el fallo, no ofrece mejores condiciones de atención.

Julio De Vido fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra el andén y provocó la muerte de 51 personas. La Justicia determinó que, durante su gestión, no se controló el destino de los subsidios estatales entregados a la empresa concesionaria, fondos que debían garantizar el mantenimiento del servicio ferroviario.

El exministro quedó detenido en noviembre de 2025, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena. Se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py y desde entonces permanece alojado en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza, donde seguirá cumpliendo su condena.