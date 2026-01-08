La Casa Blanca aseguró que la liberación de presos en Venezuela fue posible gracias a la influencia directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presentó el hecho como una muestra del rol que Washington busca asumir en el proceso político que atraviesa el país sudamericano.

Desde la administración estadounidense afirmaron que la excarcelación de detenidos es parte de una estrategia más amplia impulsada por Trump, orientada a generar cambios concretos tanto para el pueblo venezolano como para los intereses de Estados Unidos. En ese marco, remarcaron que el mandatario está utilizando su peso político y diplomático para intervenir activamente en la transición venezolana.

La postura fue reforzada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien explicó que la hoja de ruta de Washington se basa en una serie de pasos graduales. Según detalló, el objetivo inicial es evitar un escenario de desorden o colapso, apostando primero a la estabilización del país antes de avanzar hacia transformaciones más profundas.

En paralelo, Trump dejó en claro que Estados Unidos mantendrá un fuerte control sobre el negocio petrolero venezolano, al que considera clave para la reconstrucción económica. El mandatario sostuvo que el gobierno interino está brindando las garantías necesarias y anticipó que la supervisión estadounidense no será breve.

Consultado sobre los plazos de esa intervención, Trump evitó poner fechas concretas y deslizó que la presencia de Estados Unidos en Venezuela se extenderá por un período prolongado. Además, afirmó que la reconstrucción del país se hará de manera rentable, con el petróleo como eje central del plan económico.

El presidente estadounidense aseguró que la explotación de crudo permitirá bajar los precios internacionales, generar ingresos y, al mismo tiempo, aportar recursos a un país que, según definió, atraviesa una situación crítica. En ese contexto, la liberación de presos aparece como una primera señal política dentro de una estrategia que combina presión, control económico y presencia sostenida en el tiempo.