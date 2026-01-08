Cumpliendo las expectativas, los hermanos Franco y Dardo Balboa picaron en punta en la 50ª Regate del río Negro que se puso en marcha esta tarde desde el balneario municipal de Plottier y concluyó en la Isla Jordán de Cipolletti.

Los 119 botes que se tomaron parte de esta primera etapa recorrieron los 25 kilómetros entre la ciudad neuquina y la rionegrina, provincia por la que se mantendrán ahora hasta llegar a la aún lejana Viedma.

El bote número 3 representa al Club Santafesino de Neuquén Capital y es uno de los grandes protagonistas en la categoría K2 Senior, donde en total son 8 los confirmados. El tiempo de los más veloces en el primer día fue de 1 hora 12 minutos y 5 segundos.

El viento y el calor se sumaron a las exigencias de la primera etapa en la Regata del río Negro 2026.

El podía del jueves en la general lo completaron Pedro Ratto y Agustín Salinas de Concepción del Uruguay y Choele Choel, respectivamente. También muy cerquita de la punta entraron Néstor Pinta y Facundo Lucero, de Carmen de Patagones y Viedma.

Segunda etapa

Para este viernes irá la segunda etapa del desafío, en pleno corazón del Alto Valle, desde la Isla Jordán cipoleña hasta la ciudad de Genera Roca, en medio de una jornada que se anuncia aún más calurosa para desafiar a los 40 kilómetros previstos.

El cause del agua todavía es favorable para todos los participantes y aunque siempre el esfuerzo es importante, la correntada aún evita poner las cosas más pesadas para los palistas.