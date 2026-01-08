Desde las aguas del río Limay se vivió una nueva largada de la Regata Internacional del Río Negro. Se puso en marcha este jueves por la tarde desde el balneario municipal de Plottier y tiene previsto llegar a Viedma el 18 de este mes.

La competencia internacional, regresó por segundo año consecutivo a Neuquén. La prueba de resistencia fue organizada por el club Náutico La Ribera (Viedma), y que cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Fueron 117 embarcaciones de un total de 232 participantes. La etapa inicial tuvo su cierre en Cipolletti tras los primeros 25 kilómetros. Cuenta con 55 palistas locales representando a siete clubes neuquinos: Centro de Residentes Santafesinos; Biguá; Ceppron; Independiente; Asociación Italiana; Río Limay y Canotaje Plottier.

En la ceremonia de apertura, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset, reconoció “a todos los que forjaron y trabajaron durante tantos años para llegar a esta instancia, cuánto tiempo ha perdurado esta actividad, qué perseverancia los palistas, los organizadores, los dirigentes que han trascendido incluso a gestiones de gobierno y a instituciones que han ido pasando y esta actividad quedó”.

El ministro reforzó el acompañamiento a los palistas y recordó que "no sólo es Neuquén y Río Negro, sino que el mundo ve esta regata con muchísimo interés, porque es un río muy importante, muy largo, una travesía de varios días”.

“Estoy muy contento de traer el saludo de nuestro gobernador y también apuntalando las relaciones con la vecina provincia de Río Negro, con quienes tenemos tantos lazos en común, con quienes venimos trabajando en tantos temas y en particular en el cuidado y la defensa de nuestros recursos como es este maravilloso río”, finalizó.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó que "invertir en deporte también es invertir en turismo, en cultura y apoyar a nuestros jóvenes que también forman parte de nuestro gobierno y de nuestro ministerio. Así que felices de acompañar este evento que es uno de los más importantes del canotaje".

Agregó que "como se viene trabajando en estos años, vamos a seguir junto al IJAN acompañando a los deportistas y apoyando el deporte comunitario y federado de toda la provincia, porque creemos en el deporte como herramienta de inclusión social, por eso vamos a trabajar fuertemente este año en todo lo que eso conlleva".

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltilneck, manifestó que "estamos conmemorando la 50° edición de la Regata que ya pertenece a la historia, a la gente; representa la integración de la norpatagonia, porque si hay algo que no une a los neuquinos y los rionegrinos es el agua a partir del deporte, la vida sana y el cuidado de los ríos".

"Nuestra única tarea acá es colaborar y consolidar la regata para que en el futuro siga siendo lo mismo o inclusive mejor", enfatizó.

Además agradeció "a la provincia del Neuquén por toda la colaboración, a los municipios, los sponsors, el Club y la Comisión por el esfuerzo enorme".

De la actividad también participaron el intendente de Plottier, Luis Bertolini; el subsecretario de Deportes de Neuquén, Ignacio Russo; el secretario de Deportes de Río Negro, Nahuel Astutti, el presidente del club Náutico La Ribera, Marcelo Barra, entre otros.

Rumbo a Viedma

La competencia tiene en esta ocasión 9 tramos cronometrados y dos días de descanso para completar los 435 kilómetros previstos por la organización, que buscó en la edición 50 de la cita internacional recuperar kilómetros y retomar la cantidad de especiales de los inicios de la legendaria travesía.

Tras los 25 kilómetros que pusieron en marcha, se encadenarán las restantes etapas: Cipolletti-General Roca (40 km); General Roca-Villa Regina (62 km); (el domingo será el turno de la primera jornada de descanso); Chelforó-Chimpay (51 km); Bocatoma-Choele Choel (39 km); Estancia Ferrari-General Conesa (40 km); (segundo descanso el jueves 15 de enero); General Conesa-Estancia San Bernardo (48 km); Balsa Guardia Mitre-La Cantera (60 km), y La Cantera-Paseo de los Palistas en Viedma (50 km), completando el recorrido y llegando a la meta tras 435 kilómetros.