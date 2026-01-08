Desde hace días, Chubut enfrenta incendios forestales que avanzan sobre tres sectores sensibles del territorio y obligaron a montar un operativo de emergencia de gran escala, con más de 200 brigadistas trabajando sin descanso y un verdadero arsenal aéreo sobrevolando la zona. Vialidad Nacional informó que minutos antes de las 18 debió interrumpir el tránsito para todo tipo de vehículos sobre la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo debido a la aproximación del incendio forestal a la calzada.

El corte es hasta nuevo aviso y solicitan a los automovilistas respetar a las fuerzas de seguridad que llevan adelante la interrupción del tránsito.

Los focos se concentran en Loma de la Chancha–El Turbio, detectado el 1 de diciembre; Lago Engaño–Río Pico, iniciado el 3 de enero; y Puerto Patriada, el frente más complejo, activo desde el 5 de enero y con llamas que amenazan sectores habitados. Allí, el avance del incendio encendió todas las alarmas y derivó en la evacuación preventiva de vecinos de la zona de La Angostura durante la tarde del jueves.

El despliegue es total. Brigadistas provinciales, nacionales y municipales, bomberos voluntarios de distintos puntos de Chubut, personal de logística, Vialidad Provincial, fuerzas de seguridad y el Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego trabajan de manera coordinada, con turnos diurnos y nocturnos, en un combate cuerpo a cuerpo contra las llamas. El objetivo es claro: proteger vidas, viviendas e infraestructura, mientras se intenta contener un fuego que no da respiro.

En el aire, la escena es igual de intensa. Helicópteros Bell 412 y Bell 407 descargan agua de manera constante, mientras aviones AT-802 —anfibios y de carga terrestre— refuerzan las tareas desde el cielo. A este esquema se sumó una postal impactante: un avión cisterna Boeing 737, aportado por la provincia de Santiago del Estero, realizó varias pasadas en los puntos más críticos de Puerto Patriada, arrojando más de 15.000 litros de agua y retardante en cada vuelo.

Según el último parte oficial, el incendio en Loma de la Chancha–El Turbio se encuentra controlado en un 90%, mientras que Lago Engaño–Río Pico permanece bajo control, con recorridas preventivas para evitar rebrotes. Puerto Patriada, en cambio, sigue activo y con mayor intensidad en sectores como Callejón de Mayorga, El Desemboque–Cordón Derrumbe, Los Balcones y La Angostura, muy cerca de pobladores.

El Gobierno provincial mantiene el operativo en alerta máxima y pidió extremar las medidas de prevención. Cada columna de humo es una advertencia y cada descuido puede sumar un nuevo frente de batalla. En la Cordillera, el fuego no espera y la pelea sigue siendo minuto a minuto.