Jueves 08 de Enero, Neuquén, Argentina
Patagonia en llamas

Fuego sin tregua en Chubut: cortaron la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, un operativo a contrarreloj

Tres focos activos en la cordillera chubutense mantienen en máxima alerta al Gobierno provincial. Más de 200 brigadistas, siete medios aéreos y un despliegue inédito buscan frenar el avance del fuego.

Por Redacción

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 20:09
Más de 200 brigadistas y siete medios aéreos, incluido un Boeing 737, combaten los incendios forestales que avanzan sobre la cordillera chubutense.

Desde hace días, Chubut enfrenta incendios forestales que avanzan sobre tres sectores sensibles del territorio y obligaron a montar un operativo de emergencia de gran escala, con más de 200 brigadistas trabajando sin descanso y un verdadero arsenal aéreo sobrevolando la zona. Vialidad Nacional informó que minutos antes de las 18 debió interrumpir el tránsito para todo tipo de vehículos sobre la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo debido a la aproximación del incendio forestal a la calzada.

El corte es hasta nuevo aviso y solicitan a los automovilistas respetar a las fuerzas de seguridad que llevan adelante la interrupción del tránsito.

Los focos se concentran en Loma de la Chancha–El Turbio, detectado el 1 de diciembre; Lago Engaño–Río Pico, iniciado el 3 de enero; y Puerto Patriada, el frente más complejo, activo desde el 5 de enero y con llamas que amenazan sectores habitados. Allí, el avance del incendio encendió todas las alarmas y derivó en la evacuación preventiva de vecinos de la zona de La Angostura durante la tarde del jueves.

El despliegue es total. Brigadistas provinciales, nacionales y municipales, bomberos voluntarios de distintos puntos de Chubut, personal de logística, Vialidad Provincial, fuerzas de seguridad y el Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego trabajan de manera coordinada, con turnos diurnos y nocturnos, en un combate cuerpo a cuerpo contra las llamas. El objetivo es claro: proteger vidas, viviendas e infraestructura, mientras se intenta contener un fuego que no da respiro.

En el aire, la escena es igual de intensa. Helicópteros Bell 412 y Bell 407 descargan agua de manera constante, mientras aviones AT-802 —anfibios y de carga terrestre— refuerzan las tareas desde el cielo. A este esquema se sumó una postal impactante: un avión cisterna Boeing 737, aportado por la provincia de Santiago del Estero, realizó varias pasadas en los puntos más críticos de Puerto Patriada, arrojando más de 15.000 litros de agua y retardante en cada vuelo.

Según el último parte oficial, el incendio en Loma de la Chancha–El Turbio se encuentra controlado en un 90%, mientras que Lago Engaño–Río Pico permanece bajo control, con recorridas preventivas para evitar rebrotes. Puerto Patriada, en cambio, sigue activo y con mayor intensidad en sectores como Callejón de Mayorga, El Desemboque–Cordón Derrumbe, Los Balcones y La Angostura, muy cerca de pobladores.

El Gobierno provincial mantiene el operativo en alerta máxima y pidió extremar las medidas de prevención. Cada columna de humo es una advertencia y cada descuido puede sumar un nuevo frente de batalla. En la Cordillera, el fuego no espera y la pelea sigue siendo minuto a minuto.

