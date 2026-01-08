Por la final de la Súpercopa de Francia, PSG y Olympique de Marsella empataron 2 a 2, aunque en los penales se impusieron los campeones de Europa 4 a 1 para seguir extendiendo su dominio y esta vez contaron con la ayuda de los argentinos Gerónimo Rulli y en menor medida el marcador central Facundo Medina.

Es que en la jugada que terminó en la apertura del marcador para el campeón, fue clave el error del arquero Rulli en complicidad con el otro nacional del equipo, Medina, ante la asfixiante presión del conjunto que dirige Luis Enrique.

Sobre los 13 minutos del partido, la pelota llegó a los pies del 1 que se confió demasiado en el control y cuando quiso tocar para su compañero en la zaga no hizo más que comprometerlo. Con mucha repentización, Medina controló y despejó fuerte por la misma banda para la cual giró, pero el aceitado rival movió toda la estructura para ese mismo lado y en dos toques terminó con la pelota adentro del arco gracias a la aparición final de Dembelé.

La cara de Rulli ante la imagen de la televisión lo decía todo y aunque el Marsella tuvo reacción y logró empatarle a uno de los equipos del momento en el mundo, en los penales terminó sentenciado.

Qué hubiera sido de la final sin el error de los argentinos, es una especulación sin respuestas, pero ambos quedaron señalados por sus propios hinchas, en tiempos donde todo suma para ganarse un lugar en la Selección Argentina que irá a la próxima Copa del Mundo.

Tampoco por la de España

En la Súpercopa de España tampoco fue una buena jornada para los argentinos ya que el Atlético Madrid de Diego Simeone perdió con el Real Madrid 2 a 1 en semifinales.

Para colmo, el técnico tuvo un entredicho feo con Vinicius en pleno partido y las críticas se multiplicaron desde todos los sectores. Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares, el delantero sigue sin marcar en el Colchonero y no pasa un buen momento.