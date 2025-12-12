La investigación en contra de Lidia Esther Lobo, la viuda negra que se ganó el mote de Araña Culona, reveló más robos resonantes en Buenos Aires, hasta que tuvo que escapar a Choele Choel, donde finalmente fue capturada. A medida que su nombre y su foto comenzó a circular en las redes, donde se hizo viral con casi 5 millones de reproducciones, aparecieron nuevos casos en los que llegaba a los departamentos de sus víctimas, las dormía y les robaba todo lo que había a su alcance, hasta hacía transferencias electrónicas.

La viuda negra fue capturada el 2 de diciembre en Choele Choel, después de un pedido formal realizado por la Policía Federal. Como develó Mejor Informado, su detención no fue simple, sino que se trató de un trabajo de inteligencia que se extendió durante más de un mes y medio. Primer intentaron apresarla en la escuela donde debía ir a votar, pero el 26 de octubre faltó a su deber cívico. Luego se les ocurrió hacerla ir con una excusa a la Comsiaría 8° y aunque fue, la orden de detención aun no había llegado. Sin embargo el oficio firmado entró unos minutos más tarde cuando ya se había ido, por lo que debieron buscarla y esposarla en la calle.

La denuncia original era del 2 de abril, cuando un hombre se presentó en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y denunció que la mujer con la que tenía sexo esporádico lo había dormido y robado. El hombre aseguró que la conocía y que le pagaba por sus servicios. Que el día anterior fue a su departamento y se quedó a pasar la noche. Que al otro día le preparó un fernet y fue lo último que supo de ella antes de caer tendido. Cuando despertó cerca de las 5 de la tarde en su departamento no había nada.

El botín: un millón de pesos en efectivo, un iPhone 11, una licuadora, una juguera, una filmadora Sony, el CPU de la PC, y dos valijas llenas hasta el borde de ropa y otras pertenencias. Una vez despierto y con mucho dolor de cabeza, la llamó por teléfono para cuestionarle lo que había hecho y la respuesta fue un pedido de recompensa: "pagame un millón y medio de pesos y te devuelvo todo".

Otros golpes millonarios

Pero luego de este caso, la Policía recibió nuevas denuncias en Buenos Aires. El 8 de abril, la joven sorprendió a su víctima en una zona de alto poder adquisitivo, en Núñez, muy cerca de la cancha de River. Sin embargo el botín fue de solo 150 mil pesos en efectivo y varios dispositivos electrónicos. La huida fue veloz, y la pista se perdió en cuestión de horas.

Antes, el 30 de mayo, la “viuda negra” había atacado en Caballito. En esa oportunidad se llevó 4.000 dólares y realizó transferencias bancarias que superaron los 5,5 millones de pesos. La audacia del golpe dejó en evidencia su capacidad para moverse con soltura en distintos barrios porteños, generando alarma en las víctimas y presión sobre la justicia.

Del mito a la foto: “araña culona”

La modalidad delictiva de Lidia Esther Lobo se encuadra como “viuda negra”, la foto tomada en la comisaría disparó otro apodo inesperado: “araña culona”. La imagen, difundida tras su arresto, generó comentarios irónicos y se instaló rápidamente en el imaginario popular. Así, la joven pasó de ser señalada como una seductora criminal a convertirse en un personaje con un mote que mezcla burla y morbo.

La joven de 20 años estuvo detenida hasta el lunes en la Subcomisaría 71° de Pomona, hasta allí llegó una comisión de la Policía Federal que la trasladó hasta la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Justicia rionegrina aceptara la extradición por no tener causas pendientes en la provincia. Se espera la acusación para concoer nuevos detalles de los delitos de que la acusan.