Jueves 11 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Temporada 2026

Se sorteo el fixture del año que viene, cuándo se juega el Súperclasico

Entre enero y abril se desarrollará la fase regular del Apertura 2026 previo al Mundial. En fecha de torneos de verano ya habrá partidos por los puntos en la Argentina.

Por Oscar Méndez
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 22:15
River será local de Boca en el primer Súperclasico del 2026 en el mes de abril.

En los últimos días del 2025 se definió el calendario del 2026 para la Liga Profesional que tendrá un Apertura muy intenso debido al receso por la Copa del Mundo del mes de junio. Por esa razón, la fase regular se desarrollará entre enero y abril con partidos sobresalientes como el Súperclasico que tendrá su primer versión del año nuevo en el Monumental.

Incluidos en grupos diferentes, River y Boca protagonizarán uno de los interzonales. El primer duelo oficial entre ambos será el 19 de abril por la jornada número 15. Por ahora, el único confirmado como técnico es Marcelo Gallardo del lado de La Banda y el Xeneize define si continúa o no con Claudio Úbeda en el banco.

Además, el duelo de Avellaneda tendrá su primer compromiso en el Libertadores de América, con el Rojo de local ante el actual finalista del Torneo Clausura 2025. Será el 5 de abril y sumará puntos por la jornada número 13.

Independiente recibirá a Racing durante el Apertura 2026 en el Libertadores de América.

Durante el verano

San Lorenzo y Huracán irrumpirán en pleno verano. El 8 de febrero en el Bajo Flores con un dueño de casa cada día más comprometido en todo lo que tiene que ver con su funcionamiento institucional y económico. Por ahora, con la continuidad de Damián Ayude como técnico,  mientras que el Globo repatrió a Diego Martínez.

Otro de los grandes focos en cuanto a clásicos tiene que ver con el mano a mano rosarino. Newell’s será local de Central el 1° de marzo en el Coloso por la jornada número 8. Mientras que los platenses vivirán otro Gimnasia y Estudiantes en El Bosque previsto para el 15 de febrero por la fecha número 5.

Ángel Di María ya ganó el clásico rosarino en su vuelta como local, durante el Apertura visitará a Newell's en el Coloso.

 

