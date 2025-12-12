¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 11 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Supercampeón de Reserva

Boca se quedó con el título al mejor de la Liga de Proyección 2025

El Xeneize, campeón del Clausura, derrotó al Fortín, el mejor del Apertura, en cancha de Banfield. Riquelme y Delgado presenciaron el duelo mientras se define el futuro del técnico de primera división.

Por Oscar Méndez
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 22:07
PUBLICIDAD
El cipoleño Valentino SImoni no sólo juega ante Vélez por el título de Supercampeón en Reserva ante Vélez, sino también por un lugar en la pretemporada de primera división con Boca..

Boca derrotó 2 a 0 a Vélez en cancha de Banfield y se alzó con el título de Supercampeón del torneo de Reservas en la Liga Profesional 2025 con la presencia del presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, mientras define el futuro del técnico de primera división.

La Copa Proyección llegó a su fin con los mejores equipos del año, los nombres que buscan dar el salto a la primera, firmar sus primeros contratos profesionales como le pasó recientemente al cipoleño Valentino Simoni, delantero y goleador de los boquenses, quien se fue reemplazado en el complemento de la final.

Mientras se define la continuidad o el reemplazo de Claudio Úbeda del plantel superior, Riquelme y Marcelo Delgado, nombres principales del fútbol del club de La Ribera, llegaron al Sur del Conurbano Bonaerense para ver las acciones.

La final tiene la particularidad de jugarse con público de ambas parcialidades y sin VAR, como ha sido habitual en todos los compromisos de la Reserva, que habitualmente juega en canchas de los predios de las instituciones.

El equipo de Vélez es dirigido por el ex delantero Marcelo Bravo, mientras que en Boca está sentado un viejo conocido del hincha, Mariano Herrón, quien volvió a su función tras uno de los tantos interinatos que cumplió en la institución.

Los goles

La apertura del mercado llegó en la última jugada del primer tiempo, a la salida de un tiro de esquino a favor del Xeneize desde la derecha que pasó la línea del hombre defensivo en el primer palo y apareció Iker Zufiaurre para sacudir la red con un preciso cabezazo.

Los de Liniers fallaron en la definición, no sólo que dispusieron de buenas chances como para alcanzar el empate transitorio, sino que antes de la apertura se habían insinuados como los más peligrosos en ofensiva. Sin embargo, la efectividad estuvo del otro lado y lo ratificó Lautaro Bianco a falta de un un minuto, estableciendo el 2 a 0 definitivo que desató el festejo del conjunto dirigido por Herrón.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD