El PreFederal de basquet ya tiene fecha de inicio

El torneo Prefederal de básquetbol 2025 en su rama masculina se pondrá en marcha el 12 de septiembre con las zonas Campeonato y Ascenso, al igual que en 2024. En esta nueva temporada, que luego se coronará en 2026 con la continuidad en la Liga Federal, habrá una promoción para el ascenso y un descenso para el próximo torneo, reservado a clubes de la Federación Neuquina y de la Asociación Alto Valle rionegrina.

La zona campeonato estará compuesta por el campeón Pérfora de Plaza Huincul, el subcampeón Centro Español de Plottier además de Pacífico, Biguá e Independiente por Neuquén capital, Deportivo Roca y Del Progreso de General Roca y el ascendido –de gran actuación en el Torneo Federal 2025- Atlético Regina.

En tanto, por el ascenso jugarán, Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Cinco Saltos, Unión Alem Progresista de Allen, Club Plottier, Club Cipolletti, Vista Alegre y la Asociación Deportiva Centenario (ADC)

La fase regular del certamen regional, culminará el 9 de noviembre para dar paso a los playoffs que se desarrollarán desde el 14 de ese mes hasta el 18 de diciembre

Esta temporada tendrá mucha experiencia en cancha y varios regresos a los parquet regionales. La experiencia de Agustín Rossi se mantendrá en las filas del Verde de la comarca petrolera, mientras que el Naranja de General Roca sumó calidad con la llegada de Cristian Cadillac desde Ferro de General Pico y en Independiente David Oviedo seguirá comandando al equipo y Carlos Paredes aportando goleo, por lo que las bases del torneo parecen estar sólidas.

Marcos Fernández Villagrán será el entrenador de Del Progreso de General Roca