Arranca el Torneo de la Unión del Alto Valle-Lagos Del Sur de rugby

Se pone en marcha el Torneo de La Unión de Rugby del Alto Valle- Lagos del sur, competencia que reúne a equipos de la cordillera junto a los del Valle en un sistema de zona campeonato y desarrollo y que entrega lugares para el Regional de Clubes Patagónico 2026.

Serán 11 equipos, seis en la zona campeonato y los restantes en Desarrollo. A los equipos de la Zona Campeonato que ocupen los tres primeros lugares, ocuparan las tres primeras plazas que les corresponda en la ZONA CAMPEONATO DEL TRPC 2026. Al equipo que quede en cuarto lugar del Presente torneo tendrá que disputar una REVALIDA, en condición de local, con un equipo de la unión AUSTRAL y de ganar accedería a la ZONA CAMPEONATO DEL TRPC2 2026.

La Zona campeonato está integrada Jabalíes RC de El Bolsón), San Martin de los Andes RC, ambos de Los Lagos, más Marabunta RC, Neuquén RC, Patagonia RC y Roca RC.

Marabunta jugará un amistoso con Roca, en la previa de una competencia donde buscará ser protagonista

Este fin de semana se pondrá en juego la primera fecha, donde el sábado desde las 15.30hs, Neuquén Rc recibe a San Martín de los Andes, mientras que el domingo desde las 13hs, Patagonia RC se medirá con Jabalíes RC.Cabe destacar que los resultados que se dieron en el Norpatagónicos entre Neuquén RC, Marabunta, y Roca RC, serán computados para esta competencia.

Por otro lado, la zona Desarrollo tendrá a Coihues RC (V. L. Angostura) y Pehuenes RC (S. C. Bariloche), a ellos se les suman Los Patos RC, Marabunta Intermedia, y Neuquén Intermedia.

Los Patos de Centenario se enfrentarán 15hs de hoy sábado a Coihues RC, mientras que desde las 14h. Neuquén Intermedia se medirá con Pehuenes.