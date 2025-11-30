Los dos equipos de la capital neuquina que militan en la Liga Nacional Femenina de Basquetbol, Independiente y El Biguá, ya conocen los días y sedes de los Cuadrangulares Clasificatorios de las Conferencia Sur. El Departamento de Competencias de la AdC (Asociación de Clubes) oficializó la información.

Al cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, en esta primera instancia de postemporada, participarán todos los equipos ubicados del primero al octavo puesto de la etapa regular de cada conferencia. Los conjuntos que finalizaron en el noveno lugar, en la fase quedaron automáticamente fuera de competencia.

Los clasificados se reordenarán en dos Cuadrangulares por Conferencia, con sedes asignadas a los primeros y segundos de cada zona y con un formato de todos contra todos dentro de cada grupo.

La acción comenzará el miércoles 3 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 8, con las localías adjudicas a El Talar, Instituto, Obras Basket y Chañares. Los dos mejores de cada Cuadrangular avanzarán al Cuadrangular Semifinal, mientras que los otros dos equipos concluirán su participación en el certamen.

Conferencia Sur

El Grupo A se disputará en el Estadio Roberto Contini de El Talar del 3 al 5 de diciembre, con la presencia de El Talar, Berazategui, Rocamora de Concepción del Uruguay y El Biguá. El Grupo B tendrá como sede el Templo del Rock -el gimnasio de Obras Sanitarias de la Nación, sobre avenida Libertador en el capitalino barrio de Núñez. y reunirá, del 6 al 8 de diciembre, a Obras Basket, Ferro Carril Oeste, Unión Florida de Vicente López e Independiente de Neuquén.

Grupo A: 1°, 4°, 5° y 8° de la Fase Regular.

Grupo B: 2°, 3°, 6° y 7° de la Fase Regular.