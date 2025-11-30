Inició la segunda vuelta del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 de fútbol. San Patricio del Chañar cayó 2 a 1 en su visita a Cruz del Sur de Bariloche por la ida de la reclasificación. Por otro lado, Deportivo Roca rescató un empate y dejó dado para cerrarlo en el Luis Maiolino.

El cuadro de los cuartos de final de la Región Patagonia del Federal se completará con los 4 segundos que salgan de la reclasificación, que lo tiene a San Patricio y Roca en la conversación.

El Santo cayó en el cierre del partido frente a Cruz del Sur de Bariloche en el Municipal de la localidad cordillerana por 2 a 1. Comenzó ganando el equipo de Neuquén con tanto de Deliso, pero en el final Pinilla, y en la última Julián Vilches, le dieron la diferencia al cruzado en la ida. Ahora la serie se muda a El Chañar.

Por otro lado, EL Deportivo Roca no pasó del 1-1 ante Independiente de Rio Colorado, y dejó la serie abierta para la vuelta en 7 días en el Luis Maiolino.

bajo una intensa lluvia, Roca se lelvó un buen empate de Rio Colorado

En las otras dos series, Bancruz de Río Gallegos y Camioneros de Ushuaia empataron 1-1 en la capital de Santa Cruz, mientras que la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia goleó de local 5 a 0 a Independiente de Puerto San Julián.

Esperan en octavos de final: Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Atlético Regina, Deportivo Villalonga, La Amistad de Cipolletti, Alianza de Cutral Co, Independiente de Neuquén, Estudiantes de San Carlos de Bariloche, Atlético San Julián de Puerto San Julián, J.J. Moreno de Puerto Madryn, Boxing de Rio Gallegos, Camioneros de Rio Grande, Sportman de Choele Choel.