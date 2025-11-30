La gran victoria de Boca ante Argentinos Juniors significó el pase a semifinales del Torneo Clausura y lo acercó un paso más a la final, pero además significó un récord de victorias consecutivas que no alcanzaba hace mucho tiempo. El Xeneize alcanzó las seis victorias tras ocho años sin hacerlo, momento en el que Guillermo Barros Schelotto era el entrenador.

En el actual Torneo Clausura la seguidilla que comenzó con el triunfo de visitante ante Barracas Central se estiró hasta las seis victorias. Los éxitos ante Estudiantes, el Superclásico frente a River Plate, Tigre, Talleres y la victoria de esta tarde noche en La Bombonera alcanzaron la marca de aquel Boca, que entre el final de la temporada 2016/17 y el inicio de la 2017/18 logró un total de siete triunfos seguidos.

El Boca de Basile, dueño de la mejor racha

El gran registro histórico que el Xeneize tiene registrado es en la época en la que Alfio Basile era el entrenador. La racha récord es de trece victorias seguidas conseguidas, conseguidas en el año 2006. Aquel equipo legendario logró una impresionante serie de triunfos abarcó el Clausura 2006 y el Apertura 2006, reflejando el dominio del club de La Ribera en esa época, que estuvo muy cerca de conseguir un tricampeonato doméstico.