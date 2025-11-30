¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 30 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Se acostumbra a ganar

El récord de victorias seguidas que Boca no conseguía desde 2017

El Xeneize consiguió ante Argentinos el pase a semis del Torneo Clausura y, con el triunfo, llegó a una serie de victorias al hilo al que no llegaba desde hace casi 9 años.

Por Juan Sáber
Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 20:39
Boca logró una racha de seis triunfos al hilo que no conseguía desde hace 8 años.

La gran victoria de Boca ante Argentinos Juniors significó el pase a semifinales del Torneo Clausura y lo acercó un paso más a la final, pero además significó un récord de victorias consecutivas que no alcanzaba hace mucho tiempo. El Xeneize alcanzó las seis victorias tras ocho años sin hacerlo, momento en el que Guillermo Barros Schelotto era el entrenador.

En el actual Torneo Clausura la seguidilla que comenzó con el triunfo de visitante ante Barracas Central se estiró hasta las seis victorias. Los éxitos ante Estudiantes, el Superclásico frente a River Plate, Tigre, Talleres y la victoria de esta tarde noche en La Bombonera alcanzaron la marca de aquel Boca, que entre el final de la temporada 2016/17 y el inicio de la 2017/18 logró un total de siete triunfos seguidos. 

El Boca de Basile, dueño de la mejor racha

El gran registro histórico que el Xeneize tiene registrado es en la época en la que Alfio Basile era el entrenador. La racha récord es de trece victorias seguidas conseguidas, conseguidas en el año 2006. Aquel equipo legendario logró una impresionante serie de triunfos abarcó el Clausura 2006 y el Apertura 2006, reflejando el dominio del club de La Ribera en esa época, que estuvo muy cerca de conseguir un tricampeonato doméstico.

Basile es el dueño de la mayor racha de victorias seguidas de Boca.

