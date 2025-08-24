Tres patinadores neuquinos podrán ir al mundial de China

La Confederación Argentina de Patín Carrera dio a conocer los patinadores que se encuentran habilitados para participar como Selección Argentina en el Speed Word Championships que se disputará en Beihaide, República de China en el mes de septiembre. Tres neuquinos figuran en la lista, pero para concurrir deberán afrontar todos los gastos.

Como sucedió en la competencia pasada, los patinadores neuquinos que integran la selección Argentina deberán costearse su participación, es por ello que desde la CAB no convoca, sino habilita a los deportistas de cara a la gran cita que irá desde el 13 al 21 del mes próximo. Para ello, deberán confirmar su participación antes del 28 del corriente mes.

Carrasco es el mejor juvenil del pais

Dentro de la nómina de 13 corredores, figuran tres de la Federación Neuquina. Benjamín Baca Cau del club Alta Barda, quien correrá en mayores, relevo en pista, y los 10mil por puntos en ruta.

En damas figura la oriunda de Senillosa Lucía Monje, también de Alta Barda, que está designada para competir en los 5mil por puntos, mil sprint y relevos en pista, más los 10mil por puntos y 15mil en eliminación en condición de ruta.

Monje llega de hacer podio en el Panamericano disputado en colombia

Por otro lado en juveniles, el patinador de Leones del Sur, Franco Carrasco, competirá en los mil sprint, 5mil por puntos y 10 mil por eliminación, las tres pruebas en pista, mientras que en ruta dirá presente en los 10 mil y 15 mil por eliminación.

Para estar en la gran cita, los tres corredores ya están en campañas para recolectar los fondos (5mil dólares) en la anterior oportunidad, Panamericano en Colombia, los competidores tuvieron el apoyo de provincia.