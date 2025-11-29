Con el objetivo de fortalecer la competitividad del tejido empresarial de Neuquén, Bizion Escuela de Negocios y CENOVA organizan una jornada formativa enfocada en el uso estratégico de la inteligencia artificial.

El encuentro será presencial, el martes 2 de diciembre, en el auditorio de Bizion ubicado en Colonia Española 1080.

Contexto: digitalización y desarrollo energético

La iniciativa surge en un escenario de expansión productiva provincial, impulsada por la actividad energética y la diversificación industrial. En este marco, la IA se posiciona como una herramienta central para mejorar la gestión interna, anticipar escenarios y diseñar decisiones basadas en datos.

La propuesta sostiene que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio profesional, sino que amplifica capacidades humanas para generar estrategias más seguras y eficientes.

Objetivos de la jornada

Integrar academia, sector productivo y organismos públicos.

Difundir herramientas de IA aplicadas a la gestión PyME.

Promover la transferencia tecnológica y la lectura ética de la automatización.

Detectar oportunidades, casos de uso y tendencias en el entorno local.

Agenda y disertantes

La actividad tendrá una duración total de 2 horas y media e incluirá:

Apertura institucional

Presentación de autoridades, representantes públicos y referentes del ecosistema tecnológico.

Panel central: tendencias y oportunidades en IA

Participarán Juan Manuel Morales (subsecretario de Industria), Juan Pablo Routurou (Deepline), Mariano Llarin (Infotech), Gastón Becerra (UFLO) y Ariel Biondi Coronel (Deepline).

Cierre: el rol humano en la era de la automatización

Se abordará el vínculo entre toma de decisiones, inteligencia artificial y habilidades estratégicas.

¿Quiénes pueden participar?

La jornada está dirigida a:

Directivos y mandos medios de PYMES neuquinas.

Equipos técnicos vinculados al sector energético.

Especialistas en tecnología, innovación, operaciones y planeamiento.

La inscripción será gratuita, con cupos limitados.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffyZpYVInBF1GiwQcvMrIgxqpLP1xsus3Iq64wf3fxtKTEIA/viewform?pli=1