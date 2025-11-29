¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 29 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Capacitación para el sector productivo

Inteligencia Artificial para PYMES en Neuquén: cuándo, dónde y cómo inscribirse

Bizion Escuela de Negocios y CENOVA realizarán el martes 2 de diciembre un taller presencial sobre inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones en PYMES neuquinas, en un contexto de transformación productiva y crecimiento energético.

Por Redacción

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 18:49
Con el objetivo de fortalecer la competitividad del tejido empresarial de Neuquén, Bizion Escuela de Negocios y CENOVA organizan una jornada formativa enfocada en el uso estratégico de la inteligencia artificial.
El encuentro será presencial, el martes 2 de diciembre, en el auditorio de Bizion ubicado en Colonia Española 1080.

Contexto: digitalización y desarrollo energético

La iniciativa surge en un escenario de expansión productiva provincial, impulsada por la actividad energética y la diversificación industrial. En este marco, la IA se posiciona como una herramienta central para mejorar la gestión interna, anticipar escenarios y diseñar decisiones basadas en datos.

La propuesta sostiene que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio profesional, sino que amplifica capacidades humanas para generar estrategias más seguras y eficientes.

Objetivos de la jornada

  • Integrar academia, sector productivo y organismos públicos.

  • Difundir herramientas de IA aplicadas a la gestión PyME.

  • Promover la transferencia tecnológica y la lectura ética de la automatización.

  • Detectar oportunidades, casos de uso y tendencias en el entorno local.

Agenda y disertantes

La actividad tendrá una duración total de 2 horas y media e incluirá:

Apertura institucional
Presentación de autoridades, representantes públicos y referentes del ecosistema tecnológico.

Panel central: tendencias y oportunidades en IA
Participarán Juan Manuel Morales (subsecretario de Industria), Juan Pablo Routurou (Deepline), Mariano Llarin (Infotech), Gastón Becerra (UFLO) y Ariel Biondi Coronel (Deepline).

Cierre: el rol humano en la era de la automatización
Se abordará el vínculo entre toma de decisiones, inteligencia artificial y habilidades estratégicas.

¿Quiénes pueden participar?

La jornada está dirigida a:

  • Directivos y mandos medios de PYMES neuquinas.

  • Equipos técnicos vinculados al sector energético.

  • Especialistas en tecnología, innovación, operaciones y planeamiento.

La inscripción será gratuita, con cupos limitados.

Link de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffyZpYVInBF1GiwQcvMrIgxqpLP1xsus3Iq64wf3fxtKTEIA/viewform?pli=1

