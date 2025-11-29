Internacional de Porto Alegre decidió cortar por lo sano. Este sábado, horas después del cachetazo 5-1 sufrido frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro, la dirigencia comunicó la salida de Ramón Díaz y todo su cuerpo técnico, incluida la dupla que conforma con su hijo Emiliano. La derrota en São Januário fue el golpe final para un proceso que nunca logró hacer pie y que terminó dejando al Colorado en una situación límite: zona de descenso directo, con solo dos partidos por delante para evitar la tragedia deportiva.

La gestión del riojano había comenzado el 24 de septiembre, con un contrato vigente hasta 2026 y la misión de ordenar un equipo irregular en plena recta final del Brasileirao. Sin embargo, la reacción nunca llegó. En 13 partidos, el Inter cosechó apenas tres victorias, cinco empates y cinco caídas, con un pobre 35,9% de efectividad y un saldo negativo de goles (13 a favor y 17 en contra). Números que encendieron las alarmas y pusieron presión sobre una dirigencia que, con el descenso respirándole en la nuca, decidió actuar.

El golpe ante Vasco terminó de sentenciar el rumbo. El Inter fue superado de principio a fin y la goleada dejó expuesto al equipo, que salió del estadio hundido y con la sensación de que la situación ya era insostenible. Minutos después, comenzó a circular la decisión final: Ramón afuera, junto a todo su equipo de trabajo conformado por Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista Juan Romanazzi.

Ahora, en Porto Alegre el clima es de urgencia total. Con dos fechas por jugar, el Colorado deberá reaccionar sin margen de error para evitar un descenso que sería un golpe histórico. Mientras tanto, la salida del Pelado marca el cierre abrupto de un ciclo que nunca terminó de arrancar y que se consumió al calor de los resultados.