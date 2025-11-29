La División Antinarcóticos Zapala realizó un allanamiento en Loncopué que permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas. El operativo dejó como resultado el secuestro de cocaína líquida y sólida, flores de cannabis, teléfonos celulares, un arma casera y un vehículo vinculado a la actividad investigada.

El procedimiento se inició tras reportes recibidos mediante la app Neuquén Te Cuida y la plataforma Denuncia Narco Web del Ministerio Público Fiscal. Con esa información, la Fiscalía Única de Coordinación y Jefatura de Zapala autorizó tareas de observación durante dos semanas sobre un domicilio señalado por vecinos.

Secuestro de droga fraccionada lista para la venta

Durante el allanamiento, el personal policial decomisó 60 gramos de cocaína líquida, fraccionados en 60 dosis listas para su comercialización. También secuestraron 2,69 gramos de cocaína sólida en tres dosis y flores de cannabis sativa equivalentes a 15 porciones.

Además, se incautaron teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento, un arma casera tipo tumbera y un vehículo directamente asociado al movimiento del lugar.

Detenidos y avance contra el microtráfico

Dos personas quedaron demoradas y quedaron a disposición de la Fiscalía, acusadas de infringir la Ley 23.737. Desde la Dirección Antinarcóticos señalaron que estos operativos contribuyen a reducir la circulación de drogas en localidades del interior neuquino y fortalecen acciones de prevención.