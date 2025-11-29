Gianluca Prestianni vive un momento que lo coloca en el radar de todos. Y en Núñez, mucho más. El juvenil argentino de 19 años, surgido en Vélez y ya considerado uno de los diamantes del fútbol local exportado a Europa, volvió a aparecer en una cita grande: marcó un verdadero golazo en la victoria de Benfica ante Nacional por la liga portuguesa, una muestra más de por qué River lo mira con tanta atención en pleno proceso de reestructuración.

El Millonario, en plena renovación tras la salida de referentes históricos, busca darle frescura y explosión a su plantel para la próxima temporada. Y Prestianni encaja perfecto en esa idea. Su presente bajo las órdenes de José Mourinho lo confirma: ingreso clave, determinación y un derechazo inatajable cuando el partido agonizaba, transformándose en el empate parcial antes del triunfo final.

El tanto llegó a un minuto del cierre. Recibió por derecha de Amar Dedic y, cuando todos esperaban un centro al área, sacó un latigazo alto que se coló en el segundo palo. Golazo y mensaje: su evolución no se detiene. Antes, Nacional se había puesto en ventaja por intermedio de Jesús Ramírez, pero la potencia del ex Vélez cambió el guion y abrió el camino para que Pavlidis firmara el 2-1 definitivo.

El juvenil llega impulsado además por su brillante Mundial Sub 20 en Chile —donde Argentina cayó en la final— y por el debut con la Selección Mayor ante Angola. Con contrato en Benfica hasta 2029 y una cotización que crece, su llegada a River exigiría que desde Núñez “rompan el chanchito”. La alternativa de un préstamo está sobre la mesa, pero dependerá de la voluntad del club portugués y de la estrategia del propio Mourinho.