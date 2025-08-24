Se definió en Buenos Aires la fase regular del Turismo Carretera

En el Autódromo Ciudad de Buenos Aires, se corrió la décima fecha del calendario 2025 del Turismo Carretera. En una atrapante definición, Agustín Canapino se quedó con el triunfo y llega entonado a la Copa de Oro y la definición de la competencia.

Gran carrera que dejó todos los condimentos, primero porque Mariano Werner largaba delante de todos, pero un problema en su motor (pérdida de aceite) lo fue relegando de la pelea en el pelotón.

Luego Capraro, quien lideró casi toda la carrera, perdió la punta en el relanzamiento a falta de tres vueltas. Agustín Canapino estuvo en el momento justo, agarró la punta y terminó ganando su segunda carrera en el año.

Christian Ledesma, también con un Camaro, consiguió el segundo puesto del podio. Marcelo Agrelo completó el tercer escalón con un Toyota. Caparo, quien cerraba segundo, tuvo un despiste y abandonó a falta de una vuelta.

Por el lado de los regionales, José Manuel Urcera quedó en el puesto 25, Lautaro De la Iglesia terminó 31, mientras que Juan Cruz Benvenuti abandonó faltando 5 vueltas.

Culminadas las 10 fechas, Marcelo Agrelo cerró líder de la regular con 272.5, la gran deuda del líder es la falta de triunfo. Por su parte, Agustín Canapino llega con dos victorias y 258. También entraron: Juan Martín Trucco, Lambiris (1 triunfo) Julián Santero, Germán Todino, Valentín Aguirre, Otto Fritzler (1 triunfo) Santiago Mangoni, Christian Ledesma, Mariano Werner (1 victoria) y Matías Rossi.

Próxima fecha, el 14 de Septiembre en el Rosendo Hernández de San Luis, lo que será la primera fecha de la Copa de Oro, buscando el campeón de la temporada 2025.