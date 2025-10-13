Hallaron cadáver sin brazos ni cabeza en Concordia y sigue la búsqueda del remisero

La Policía trabaja para identificar un cuerpo encontrado en la localidad de Concordia, mientras avanza la búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido tras haberse encontrado con Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio en Córdoba.

Según las fuentes oficiales, al cadáver le faltan los brazos y la cabeza, lo que complica la identificación. Palacios había sido contactado por Laurta para llevarlo desde Entre Ríos hasta Córdoba, y no se sabía nada de él desde ese momento.

En paralelo, el auto Toyota Corolla blanco de Palacios fue encontrado completamente calcinado en un camino rural de Córdoba. Vecinos relataron que Laurta bajó solo del vehículo, lo roció con nafta, le prendió fuego y luego se alejó caminando por un campo privado.

Un video de seguridad de un comercio de Concordia muestra el momento en que Laurta y Palacios se encontraron. Las imágenes captan cómo Laurta llegó con un bolso en la mano y ambos se saludaron con un beso, lo que genera sospechas sobre un vínculo previo entre el presunto asesino y el remisero desaparecido.

Tras el saludo, Palacios le abrió el baúl del auto para que Laurta guardara sus pertenencias. La grabación termina en ese punto, pero los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido que ambos hicieron, mientras continúan con las pericias y la búsqueda del chofer.