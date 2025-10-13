El regalo ideal: BPN ofrece cuotas sin interés por el Día de la Madre

El Banco Provincia de Neuquén (BPN) lanzó una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, que se festejará el domingo 19 de octubre.

Durante todo el mes, los clientes podrán acceder a 12 cuotas sin interés con la tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN.

Además, habrá descuentos exclusivos de hasta 15% en más de 200 comercios adheridos en distintas localidades de la provincia.

Rubros y comercios adheridos

La promoción abarca una amplia variedad de rubros para facilitar la búsqueda del regalo ideal:

artículos del hogar,

perfumería, farmacia y regalería,

marroquinería e indumentaria,

zapatería y óptica,

electrónica, computación y librería,

peluquería y estética.

También participan comercios de sectores como motos, bicicletas, colchonería, mueblerías, turismo, alojamiento y artículos de pesca.

El listado completo de locales participantes puede consultarse en el sitio oficial del banco: www.bpn.com.ar, dentro de la sección Club de Beneficios.

Cómo acceder a los beneficios

Los usuarios podrán aprovechar las promociones utilizando cualquiera de las tarjetas del BPN:

Tarjeta Confiable , con 12 cuotas sin interés.

Visa y Mastercard BPN, con hasta 6 cuotas sin interés.

Quienes aún no poseen la tarjeta pueden solicitarla de manera online o en cualquier sucursal del Banco Provincia de Neuquén.

65 años del BPN acompañando a las familias neuquinas

En el marco de su 65° aniversario, el Banco Provincia de Neuquén refuerza su compromiso con las familias de la región ofreciendo oportunidades especiales de financiamiento y ahorro.

Estas acciones buscan acompañar el consumo local y fortalecer la relación entre el banco y los comercios de la provincia.