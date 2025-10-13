Sin posibilidad de reimprimir boletas, LLA refuerza la campaña de Santilli

Tras la renuncia de José Luis Espert, la mesa bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) decidió reforzar la campaña de Diego Santilli, primer candidato de la alianza, y centrar sus esfuerzos en recorrer el territorio y explicar la gestión de Javier Milei desde que asumió.

Este lunes, dirigentes como Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Diego Valenzuela analizaron durante más de una hora la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es enfatizar la presencia de Santilli en actos y recorridas y mostrar cómo las reformas implementadas por Milei impactan en la economía y la vida de los ciudadanos.

Ante la imposibilidad de reimprimir las boletas, desde LLA señalaron que la campaña buscará dejar claro que, aunque figure Espert en la boleta, el candidato principal es Santilli, y que el afiche del cuarto oscuro tenga su imagen. Además, se reforzará la comunicación sobre las reformas económicas de Milei, incluyendo la eliminación de impuestos, creación de empleo genuino, apertura comercial y reducción de privilegios sindicales.

El oficialismo también pretende polarizar con el kirchnerismo, evitando mencionar a fuerzas del centro como Potencia o Provincias Unidas, y posicionar la elección como un duelo binario. Paralelamente, se enfoca en la agenda territorial de Santilli, con actos en Quilmes y encuentros con concejales y legisladores del PRO en La Plata.

Respecto a Espert, los integrantes de la alianza evitan hablar del tema y sostienen que la investigación sobre su renuncia “corre por cuenta de la Justicia”. La comunicación de campaña estará centrada en el proyecto de LLA y PRO, sin referirse a candidatos individuales, reforzando la boleta violeta y el casillero uno. El objetivo final es acercar la brecha con el kirchnerismo en la provincia, que los superó por casi 14 puntos en las elecciones locales.