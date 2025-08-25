En el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River visita a Lanús en La Fortaleza desde las 21.15hs. El Millonario, que presentará un equipo alternativo pensando en el duelo del jueves por Copa Argentina, fue alcanzado por San Lorenzo en la cima de la Zona B, y sumar en La Fortaleza le permitirá quedar puntero en soledad nuevamente, mientras que si el Granate gana quedará como único líder del Grupo B. El encuentro tendrá la transmisión radial de las emisoras del Grupo Prima Multimedios.

El conjunto de Marcelo Gallardo llega de un importante pero sufrido triunfo el pasado jueves ante Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde tuvo que recurrir a los penales para meterse entre los ocho mejores de la competencia, donde se medirá en 20 días con Palmeiras. Para esta visita al Néstor Díaz Pérez, el Muñeco decidió que alineará un once alternativo pensando en darle una chance a futbolistas no habituales y considerando el duelo de Copa Argentina, el jueves ante Unión.

Para este cotejo algunos referentes y fijos del once como Enzo Pérez, Marcos Acuña o Paulo Díaz serán cuidados y ni siquiera concentraron para este encuentro. Otros que descansan son Sebastián Driussi, Ignacio Fernández y Lucas Martínez Quarta, recién vuelto de un esguince de rodilla. Por su parte, quien sí retorna a la convocatoria es Maximiliano Salas, que no pudo estar ante Libertad porque no llegó a recuperarse de su lesión pero hoy integrará el banco de suplentes esperando poder volver a tener minutos.

Por el lado de Lanús, que también consiguió su boleto a cuartos por penales pero jugando Copa Sudamericana ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el entrenador Mauricio Pellegrino no haría demasiadas rotaciones en el once. Referentes que jugaron frente al Ferroviario como Eduardo Salvio o Carlos Izquierdoz repetirían, en tanto que el DT le devolvería la titularidad a Marcelino Moreno en lugar de Alexis Canelo. Por su parte Ezequiel Muñoz, quien no jugó el jueves pero estuvo en el banco, es baja por un desgarro en el muslo izquierdo.

Salvio sería titular frente a River en La Fortaleza.

Probables Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Juan Cruz Meza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

El encuentro tendrá la transmisión de todas las emisoras radiales del Grupo Prima Multimedios desde las 21hs: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.