En fotos: así es el lujoso sitio en el que se casarán Nico Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo ya tienen todo listo para dar el “sí” definitivo, y el lugar elegido para la celebración no pasó inadvertido. Según contó el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), la boda será el próximo 5 de diciembre de 2025 en un espacio soñado: la Estancia Bosque Alegre, situada a tan solo 45 minutos de la ciudad de Córdoba.

El predio combina historia, naturaleza y exclusividad. Con un estilo colonial que se conserva desde el siglo XVIII y rodeado de más de 7.000 hectáreas de verde, este sitio es uno de los preferidos por empresarios, políticos y personalidades de renombre para eventos de máxima intimidad. Nicolás Cabré y Rocío Pardo se inclinaron por este espacio justamente por esas características: privacidad y elegancia.

Entre las particularidades más llamativas de Bosque Alegre se encuentra su estricta política para casamientos. No solo se trata de alquilar el espacio: quienes lo eligen deben hospedarse durante tres días en la estancia. El lugar ofrece únicamente 35 plazas, por lo que tanto los novios como sus allegados vivirán una experiencia compartida y exclusiva durante todo el fin de semana de festejos.

Méndez remarcó que, a diferencia de otras figuras del espectáculo que suelen recurrir a canjes, la pareja abonará la totalidad del evento con recursos propios. De esta manera, Nicolás Cabré y Rocío Pardo buscan darle un perfil más íntimo y auténtico a su boda, sin asociaciones comerciales ni publicidades implícitas.

En cuanto a lo visual, quienes ingresen a Bosque Alegre se encontrarán con un paisaje digno de un cuento. La casona colonial, rodeada de arboledas y vegetación frondosa, genera un marco romántico e imponente para cualquier celebración. El contraste entre la historia del edificio y la frescura del entorno natural convierte al sitio en un escenario perfecto para una boda de película.

El costo por invitado tampoco pasa desapercibido. Según trascendió, el cubierto en Bosque Alegre arranca en 98 dólares, con un menú que incluye como plato principal un bife de chorizo gourmet al Malbec. Sin embargo, Nicolás Cabré y Rocío Pardo optaron por una propuesta más dinámica: un menú cocktail que tiene un valor de 100 dólares más IVA.

A la hora de personalizar la experiencia, la pareja también se adaptó a las reglas del lugar. La estancia no permite que los novios lleven su propio vino ni que contraten proveedores externos, como servicios de sonido o ambientación. Todo debe gestionarse directamente con los equipos que trabajan en el predio.

Así, la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo promete ser uno de los eventos del año. Con un escenario imponente, un nivel de detalle cuidado y un entorno cargado de historia, la pareja se prepara para celebrar su amor en un espacio que, sin dudas, quedará grabado en la memoria de sus invitados.

