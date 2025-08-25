Emilia Attias se enteró que el Turco Naim tiene nueva novia y su reacción sorprendió a todos

La separación de Emilia Attias y el Turco Naim, hace un año, marcó el fin de una de las parejas más duraderas del espectáculo argentino. Tras veinte años juntos y una hija en común, Gina, ambos decidieron tomar caminos distintos. Aunque el divorcio fue en buenos términos, en las últimas horas la actriz se enteró en vivo de que su expareja ya estaría en pareja nuevamente, y su reacción sorprendió por completo.

Durante una entrevista en Implacables (El Nueve), la cronista le consultó a Emilia Attias por los rumores que vinculaban al Turco Naim con una cineasta. La actriz, con un gesto de sorpresa total, no eludió la pregunta y respondió con total honestidad para volver a demostrar que esta relación es parte de su pasado. “Él es un excelente padre. Lo adoro y lo voy a amar siempre como persona. Tenemos una relación que va mejorando, después de lo que pasó, que pueden imaginarse que no es fácil”, sostuvo, dejando en claro que más allá del final amoroso existe un vínculo sólido por la familia que construyeron.

Sin ánimos de despertar una polémica, se mostró alegre por esta nueva relación de su ex, por lo que incluso deseó que le vaya bien. “No sabía eso. ¡Ojalá! Ojalá que sea una persona muy feliz. Siempre lo voy a apoyar con todo”, expresó con una sonrisa. Acto seguido, contó cómo es el vínculo actual por la hija que tienen en común: “Tenemos comunicación y somos un equipo familiar desde otro punto de vista”.

En paralelo, Emilia Attias también habló de su presente sentimental con el empresario Guillermo Freire. Si bien evitó dar definiciones apresuradas sobre una convivencia o ponerle título a la relación, dejó ver su entusiasmo por este nuevo amor. “No convivimos, tenemos una relación muy hermosa. Paso a paso, conociéndonos. Estoy muy feliz”, reconoció, visiblemente entusiasmada con este nuevo capítulo de su vida.

El rumor del romance del Turco Naim había sido anticipado semanas atrás en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa contó que el humorista estaría saliendo con la directora Tamae Garateguy. Según el periodista, el flechazo habría nacido en el marco de un proyecto laboral y lo tendría nuevamente apostando al amor.

De esta manera, la historia que unió a Emilia Attias y al Turco Naim durante dos décadas comienza a abrirse en caminos separados. Con la madurez de quienes saben priorizar a su hija y el respeto mutuo, ambos encaran nuevas relaciones sin rencores.